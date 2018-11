Ligue 1 (15e journée) : Le MOB et le DRBT victorieux

Le MO Bejaïa a battu l'ES Sétif sur le score de 1 à 0, alors que le DRB Tadjenanet s'est imposé devant le Paradou AC sur le même score, jeudi pour le compte de la 15e journée du championnat de Ligue 1 de football devant se poursuivre vendredi. Le but victorieux de DRB Tadjenanet a été inscrit par Terbah (70'), alors que les Mobistes se sont imposés face à l'ESS grâce à un but marqué par Aibout (69'). A la faveur de cette victoire, le MO Bejaïa remonte à la 9e place avec un total de 18 points en compagnie du MC Oran, alors que le DRBT a gagné une place en bas du classement (14e, 14 pts). De son côté, l'ES Sétif (5e, 21 pts) dont c'est la troisième défaite consécutive a raté l'occasion de se rapprocher des équipes du podium, tandis que le Paradou AC reste scotché à la 7e place avec 20 points, en attendant le déroulement du dernier match de la 15e journée entre le CABBA et la JSK vendredi. Un peu plus tôt, l'USM Bel-Abbès s'était imposée devant le CR Belouizdad sur le score de 1 à 0 sur un penalty de Tabti, se hissant ainsi à la 13e place du classement général avec 15 points, alors que le CR Belouizdad reste lanterne rouge avec 10 points. Mercredi, le NA Husseïn-Dey avait battu le MC Oran 1 à 0, remontant ainsi à la 6e place avec 21 points, alors que l'AS Aïn M'lila a fait match nul devant le MC Alger 1 à 1 et la JS Saoura s'est neutralisée face à l'O Médéa (0-0). En ouverture de cette 15e journée, l'USM Alger, championne d'automne, s'était imposée jeudi dernier au stade Omar-Hamadi face au CS Constantine (2-1), confortant sa position en tête du classement avec 33 points et un match en moins à disputer le 29 novembre à domicile face à l'ES Sétif.

Résultats :



NA Husseïn-Dey - MC Oran 1-0

AS Aïn M'lila - MC Alger 1-1

JS Saoura - O Médéa 0-0

USM Bel-Abbès - CR Belouizdad 1-0

MO Béjaïa - ES Sétif 1-0

DRB Tadjenanet - Paradou AC 1-0

Hier, vendredi 23 novembre :

CABB Arréridj - JS Kabylie (16h00) huis clos

Déjà joué :

USM Alger - CS Constantine 2-1

NDLR : Ce classement prend en considération la victoire de l'AS Aïn M'lila face au CR Belouizdad sur tapis vert (3-0) et la défalcation de 3 points à ce dernier.