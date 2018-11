Malgré sa défaite 4 à 1 face à Al Merreikh en Coupe Arabe deS Clubs : L’USMA veut y croire

Au match aller, disputé mercredi à Oum Derman, les coéquipiers du portier Moudjed Abou Zeid se sont imposés par le score fleuve de 4 à 1, face à une équipe de l'USMA tout à fait méconnaissable. Notamment en première période où l'arrière garde des Rouge et Noir n'a pas résisté aux assauts de l'adversaire et a son attaquant vedette Mohamed Abdourrahmane, auteur d'un hat-trick . En effet, les camarades de Zemmaouche ont été cueillis à froid. 1', Ramadane trouve Abdourrahmane à la limite de la surface, qui parvient à tromper la vigilance du keeper algérien d'un joli tir croisé.

Sept minutes plus tard, le bourreau des Unionistes s'illustre une fois de plus en trouvant la lucarne sur coup franc. Après cette seconde réalisation, les poulains de Froger ont tenté tant bien que mal de se réorganiser. Cependant, c'était sans compter sur la détermination des locaux. 34', Abdourrahman resurgit à nouveau et signe son triplé du jour en concluant une belle action de contre. 38', le capitaine Abdulmounaim aggrave la marque à l'issue d'une action collective. En seconde période, les joueurs de l'USMA, mieux organisés sur le terrain, sont parvenus à réduire la marque par l'intermédiaire de Hamia (62'). Un résultat qui complique sérieusement les chances de qualification des gars de Soustara. "Il faut reconnaitre que l'adversaire nous a été supérieur à tous les niveaux.

Surtout en première période où mes joueurs étaient dominés dans les duels. Nous avons eu une entame de match catastrophique. En encaissant deux buts d'entrée, il était difficile de se ressaisir et de bien gérer la suite des débats. Nous avons essayer de nous ressaisir, mais notre adversaire à su profiter de nos erreurs pour porter le score à 4-0 avant la pause. En seconde mi-temps, nous avons eu un meilleur rendement. ça reste cependant insuffisant. Le score de cette partie est sévère. Il reste encore une seconde manche à disputer. Nous allons bien nous préparer afin d'aborder du mieux possible cette seconde rencontre avec Al Merreikh. Notre objectif est la qualification. Rien n'est encore perdu", a déclaré le coach de l'USMA, Thierry Froger, à la fin du match. De son côté, Meftah, bien que déçu de l'issue de la rencontre, veut aussi y croire. "Nous étions venus à Khartoum avec la ferme intention de réaliser un résultat favorable en prévision du match retour à Alger. Malheureusement, les choses se sont déroulées autrement.

Nous avons très mal abordé ce match. Surtout en première mi-temps où nous avons été pris de vitesse. Cela dit, nous continuons à croire en nos chances de qualification. ça sera certes difficile, mais je pense que nous avons les moyens de remonter le score", a indiqué le latéral droit de l'USMA. A noter que le match retour se déroulera au stade du 5_juillet, suite à la suspension de Bologhine.

Rédha M.