Programme de 2 millions ha de terres irriguées à l’horizon 2020 : USAGE DE LA PETITE ET MOYENNE HYDRAULIQUE

Constantine a accueilli jeudi, au niveau du cercle régional de l’Armée, la première rencontre d’évaluation et de suivi de la campagne labours-semailles de la présente saison agricole, et ce, en présence des directeurs des services agricoles de 20 wilayas de l’Est, des représentants de l’Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC), des directions du développement agricole dans les zones arides et semi-arides et de la régulation et du développement de la production agricole, ainsi que ceux de coopératives agricoles, d’institutions bancaires et de compagnies d’assurances.

Le choix de la wilaya 25 a été dicté par la récolte céréalière record enregistrée au titre de la campagne moisson-battage 2017-2018, laquelle était de l’ordre de 1,8 million de quintaux, soit la plus importante depuis 2009. Lors de son allocution inaugurale, le secrétaire général du ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Kamel Chadi, a tenu à saluer la performance réalisée cette année en matière de production nationale de céréales et de légumineuses, avec 60,5 millions de quintaux pour la première et 1,4 million de quintaux pour la seconde, soit une hausse respective de 74 % et 29 % par rapport à l’année d’avant. Selon l’orateur, la priorité actuelle du ministère est de préserver et de consolider ces acquis, en renforçant l’irrigation d’appoint, et en favorisant une fertilisation optimale des terres afin d’augmenter et d’améliorer la qualité de la production céréalière. Concernant le premier point, M. Chadi a rappelé l’ambition de la tutelle à porter la superficie bénéficiant d’un système d’irrigation d’appoint, estimée à 235.000 ha, à 600.000 ha, et ce, en exploitant les eaux des barrages, afin d’arriver à un rendement moyen de 50 quintaux/ha de blé dur, et partant, assurer les besoins essentiels en cette céréale que l’Algérie continue à importer. « Cet objectif nous a été assigné par le président de la République, car réaliser la sécurité alimentaire relève de la souveraineté nationale », a-t-il rappelé. Pour ce faire, le SG a indiqué que le ministère travaillait en étroite coordination avec celui des Ressources en eau, mais qu’il était également nécessaire que l’OAIC élargisse l’exploitation des équipements d’irrigation d’appoint dont elle dispose afin d’en faire bénéficier le maximum d’agriculteurs. Au sujet de l’utilisation des engrais, M. Chadi a mis l’accent sur l’importance des campagnes de vulgarisation et de sensibilisation, en ce sens qu’une bonne fertilisation représente la garantie d’un meilleur rendement, et qu’il est nécessaire d’atteindre 3,5 millions de quintaux d’engrais, au lieu des 2 millions de quintaux utilisés les années précédentes. Le représentant du ministre a indiqué que ce regroupement sera suivi par trois autres, lesquels devront se tenir dans les régions Centre-Ouest et Sud, afin de renforcer la synergie entre l’ensemble des professionnels du secteur de l’agriculture, et créer les conditions favorables à un déroulement idéal de la campagne labours-semailles 2018-2019.

L’utilisation de la petite et moyenne hydraulique (PMH) dans l’irrigation des terres agricoles tend à réaliser l’objectif tracé dans le cadre du programme national stipulé par le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, visant à atteindre une surface de 2 millions d'hectares de terres agricoles irriguées d’ici à 2020.

Issam B.