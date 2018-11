16e Salon internationale des travaux publics : Des solutions innovantes à la une

La 16e édition du Salon international des travaux publics (Sitp), ouvert mercredi, à Alger, est devenu un véritable espace de présentation des solutions et des produits innovants. Il y a une forte participation avec près de 80 entreprises, en plus de l'Espagne qui est l'invitée d'honneur, neuf pays, dont la Chine, la France, l'Allemagne, la Turquie et l'Italie, venus pour nouer des partenariats avec l'Algérie dans le cadre de l'approche « gagnant-gagnant ». Cette importante participation confirme, encore une fois, l'attrait constant de ce secteur pour les investisseurs. D’ailleurs, depuis 2005, le secteur du BTP enregistre une croissance annuelle assez importante, et ce, malgré la crise financière engendrée par la chute drastique des prix du pétrole depuis juin 2014.

Dans le cadre du plan quinquennal 2015-2019, la construction de plusieurs grandes infrastructures a été entamée : plus de 900 km d’autoroutes, près de 2.500 km de voies ferrées, plusieurs lignes de tramways, près de 20 km de lignes de métro à Alger, le terminal porte-conteneurs du port de Djendjen, le nouveau port de Cherchell, etc. Au vu de cette importante offre, chaque entreprise cherche à obtenir sa part du gâteau. Solution : présentation des produits innovants, des techniques innovantes et performantes.

A ce propos, LafargeHolcim Algérie a exploité davantage cet événement, en exposant ses innovantes solutions pour les routes et les infrastructures. Lors d’une conférence de presse tenue jeudi, en marge de ce salon, Ammar Triche, directeur routes et infrastructures auprès de Lafarge, a exprimé sa pleine satisfaction quant à la participation de Lafarge à ce Salon, qui, indique-t-il, constitue une occasion unique pour permettre aux nombreux acteurs des travaux publics de nouer des contacts, d’échanger des idées et aussi une opportunité pour prendre connaissance des nouvelles techniques utilisées dans ce domaine porteur pour l’économie.

Il dira dans ce sens que « le monde de la technologie avance très vite, donc il est primordial pour notre pays de mieux s’adapter aux nouvelles technologies au lieu de rester plus attaché aux méthodes classiques». Mettant l’accent sur le développement de la recherche, M. Triche a insisté sur la nécessité de développer ce domaine pour faire avancer le métier des travaux publics vers l’avenir. S’agissant des nouvelles solutions que propose son groupe, il a souligné, entre autres solutions, ARDIA 600® destiné pour les constructions neuves : Traitement des sols en place au liant routier permettant de stabiliser les sols initialement voués à la mise en dépôt.

Solution ARDIA 600® destiné pour les travaux d’entretien : Recyclage des chaussées à froid au liant routier permettant de traiter pour réutiliser le corps de chaussée détérioré et la technique du retraitement à froid des chaussées aux liants hydrauliques routiers ARDIA 600® qui offre des avantages significatifs en termes de santé et sécurité, coûts, délais, faisabilité, et préservation de l’environnement.

Il y a lieu de noter que ces solutions innovantes sont déjà expérimentées sur certains chantiers, à savoir, au niveau de la wilaya de Sétif, RN103, wilaya d’Alger «recyclage» RN67, wilaya de Mascara (Sig), wilaya de M’sila: BCR sur la route reliant la RN60 à la RN45 dans la commune de Hammam Dalaa.

M. A. Z.