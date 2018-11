Mécanique, pharmaceutique et environnement : Création de 3 centres de recherche

Un centre de recherche en mécanique a été créé par un décret exécutif publié dans le Journal Officiel n° 60. Placé sous la tutelle du ministre chargé de la Recherche scientifique, ce centre (siège à Constantine) est chargé de réaliser les programmes de recherche scientifique et de développement technologique dans le domaine de la mécanique. Il s’agit notamment de la conception et de la modélisation des machines et des procédés de fabrication, de développement des produits, des procédés et des systèmes, de l’instrumentation et de la commande industrielle, de la gestion et de contrôle des processus de production, de l’usinage des matériaux métalliques composites et l’usure des outils, des essais et des endommagements des surfaces et des matériaux et de la contribution à la métrologie des pièces fabriquées, précise le texte. Un centre de recherche en sciences pharmaceutique (CRSP) a également été créé (siège à Constantine) et il est chargé de réaliser, en étroite collaboration avec les institutions et structures relevant de ce secteur, des programmes de recherche scientifique et de développement technologique dans le domaine des sciences pharmaceutiques. Il s’agit notamment de la promotion de la recherche en matière de principe actif du médicament, la maîtrise de l’efficacité pharmaceutique établie à partir de connaissances fondamentales, la modélisation de l’exposition aux médicaments et ses déterminants, le développement de la pharmacologie, notamment en matière de pathologies chroniques, le développement des bio-médicaments, la promotion de la recherche en matière de lutte antidopage, et de la contribution, dans son domaine de compétence, à la sécurité sanitaire. Le troisième à avoir été créé est le Centre de recherche en environnement (CRE) avec siège à Annaba et il est chargé de réaliser les programmes de recherche scientifique et de développement technologique dans le domaine de l’environnement. Il vise la résolution des problématiques liées à la préservation, au développement et à la valorisation des ressources naturelles, à l’évaluation et à la modélisation des changements climatiques et leur impact sur l’environnement, à la prévention des risques liés aux pollutions et aux technologies de dépollution, au développement de l’économie verte, à la gestion et à la valorisation des déchets, précise le décret exécutif.