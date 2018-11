Haute instance indépendante de surveillance des élections : Nécessité de parfaire constamment le régime électoral

Le président de la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE), M. Abdelouahab Derbal, en fait de la révision de la loi électorale, un credo qu’il revendique à chacune de ses sorties publiques. Une revendication qu’il a de nouveau réitérée avec insistance, jeudi, à l’occasion d’une journée d’étude traitant «des garanties pénales dans la loi électorale». Cette concertation d’experts de la réglementation, qui s’est déroulée jeudi au Centre international des conférences (CIC) d’Alger, a été rehaussée par la présence du ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, M. Nouredine Bedoui, ainsi que des représentants des partis politiques. M. Derbal a affirmé d’entrée que «les lois régissant l’opération électorale nécessitent une amélioration et une révision constantes».

Se voulant plus précis, il explique que la loi organique 16-10 relative au régime électoral et la loi 16-11 relative à la HIISE «sont encore loin de répondre aux attentes du fondement constitutionnel de l’article 194 de la Constitution relatif à la création et aux missions de la HIISE». Il persiste et signe dans son plaidoyer, en affirmant que «les différentes procédures inhérentes au processus électoral impliquent une révision, car leurs effets sont limités dans le temps». Il par ailleurs appelé à « imprimer la célérité et la rigueur nécessaires aux mesures de suivi et de sanction de toute infraction de la loi». À ce propos, il se dit convaincu de l’existence d’une corrélation directe entre l’intégrité du processus électoral et la préservation, voire la promotion de la stabilité sociale, en général. Il considère en effet que «la lenteur des procédures discrédite les résultats des élections», ce qui est un facteur attentatoire au principe de la stabilité. Dans la même optique, il a affirmé que la HIISE est favorable à «la suspension de l’immunité du candidat ayant remporté les élections et poursuivi pénalement jusqu’au prononcé du jugement final». Il rappelle que des cas similaires ont été enregistrés, lors des précédentes élections législatives.



La HIISE, prête pour la prochaine présidentielle



Par ailleurs, le président de la HIISE est revenu sur l’importance du thème retenu pour cette journée d’étude, précisant que «la fraude dans l’organisation, la parole attentatoire, la tricherie dans le choix sont fatidiques pour l’opération électorale». C’est pour cela, a-t-il ajouté, que la surveillance de la transparence et de la régularité du choix populaire est l’un de des principaux fondements constitutionnels. D’autre part, M. Derbal a déclaré que la HIISE «était prête pour la prochaine présidentielle». «En tant qu’instance indépendante, l’identité des candidats ne nous importe pas, autant que la surveillance de l’opération électorale, une mission qui nous est assignée par la Constitution». Affirmant que la HIISE « s’acquittera de son devoir constitutionnel», M. Derbal a mis en avant «l’attachement de son instance à veiller à la conformité de l’opération électorale à la loi». En réponse à une question sur d’éventuelles «dépassements» avant les élections de renouvellement partiel du Conseil de la nation, M. Derbal a indiqué que son instance n’avait reçu aucun signalement à ce sujet. Les travaux de la journée d’étude prendront fin plus tard, par la lecture des recommandations qui seront soulevées aux parties concernées. Sur un autre volet, les juristes présents ont été unanimes à dire que le développement du régime électoral est la voie idoine pour promouvoir la démocratie. Les crimes électoraux discréditent grandement l’opération électorale et impactent la participation politique », ont-ils souligné.

Mettant l’accent sur l’importance de la justice pénale en tant que partenaire efficace pour la préservation et la protection du processus électoral en cas d’infraction criminelle au régime électoral, les experts ont affirmé que «l’aboutissement des poursuites pénales dans des délais raisonnables pour les crimes électoraux est une action qui s’inscrit en droite ligne de la préservation de l’État de droit et la protection de la crédibilité des élections».

Ils ont appelé également «à l’invalidation des résultats d’actes criminels dangereux pouvant impacter l’intégrité des élections, notamment en ce qui concerne les résultats du vote», estimant que «les prérogatives conférées au ministère public par la loi sont à même de préserver l’ordre public et l’intérêt général», et que «l’atteinte à la volonté électoral du peuple, source des pouvoirs de l’État, constitue une violation dangereuse à l’ordre public et à l’intérêt général de la nation et de la patrie».

Karim Aoudia