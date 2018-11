Djamaâ el-Djazaïr réceptionné avant fin 2018

«Plusieurs dispositions relatives à la protection de l’imam ont été incluses dans le code pénal, et devront être présentées très prochainement par le ministère de la Justice au Parlement.»

C’est ce qui ressort des déclarations du ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, lors de son audition, ce jeudi, par les membres de la commission de l’éducation nationale, de la recherche scientifiques et des affaires religieuses de l’Assemblée populaire nationale (APN). S’exprimant, à cette occasion, Mohamed Aïssa a déclaré que la grande mosquée d’Alger sera réceptionnée avant la fin de 2018, précisant que la date de son inauguration sera fixée par le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika. Dans ce même sillage, il a indiqué que la restauration et la promotion de notre référent religieux national sont une constante pour son département. De ce fait, le ministre a annoncé l’entrée en vigueur, prochainement, d’un cahier des charges fixant les conditions de réalisation des mosquées, outre un cahier des prescriptions techniques, dont l’élaboration à été confiée à un bureau d’études spécialisé. «l faut un style architectural proprement algérien pour nos mosquées. D’ailleurs, nous comptons donner un ton algérien à l’adhan qui doit inscrire la dimension maghrébine dans sa manière d’être entonné», a-t-il révélé. Poursuivant son exposé, Mohamed Aïssa a fait état de la mise en place d’une commission qui sera chargée de la reformulation et de l’unification des programmes d’enseignement du Coran dans notre pays, et ce pour les différents cycles. «Cette action vise à unifier toutes les écoles coraniques et à ainsi combattre les idéologies tant extrémistes qu’étrangères», a-t-il expliqué, ajoutant que pas moins de 2.000 imams vont renforcer les mosquées d’Algérie avant la fin 2018, et ce dans le cadre du programme de formation de ces derniers. Et d’ajouter que 230.000 exemplaires du Saint Coran ont été, aussi, distribués à l’ensemble des mosquées, des zaouïas, à titre gracieux.

D’autre part, il a signalé que d’autres quotas ont été dédiés à des pays africains, ainsi qu’à d’autres pays, tels que la Russie. Pour ce qui est des biens Wakfs, plusieurs mesures ont été prises, notamment l’actualisation de la législation régissant l’investissement dans ce genre de biens, l’exploitation du foncier relevant du domaine Wakf, la recherche de nouvelles sources de financement et le partenariat avec les investisseurs privés algériens et étrangers, pour une meilleure rentabilité économique. Le ministre a rappelé, devant l’auditoire, la promulgation d’un décret en août 2018, fixant les conditions d’exploitation des fonciers destinés à l’investissement donnant lieu à plusieurs projets financés par le fonds national des Wakfs. Mohamed Aïssa a confié par ailleurs qu’un hommage sera rendu prochainement à 114 imams victimes du terrorisme. Aussi, il a annoncé que dans le cadre du vivre ensemble dans la paix, la mosquée Abdelkader-El-Jilani, mitoyenne de l’église de Santa-Cruz, à Oran, sera inaugurée le même jour que la réception de cette église qui a subi des travaux de réfection. Il a conclu ses propos en affirmant que le tirage au sort pour le Hadj-2019 aura lieu avant la fin du mois de décembre prochain, et que le taux d’avancement du nouveau siège du ministère des Affaires religieuses et des Wakfs a atteint 55%.

Sami Kaidi