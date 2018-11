Le ministre indonésien du Commerce, reçu par MM. Djellab et Yousfi : Renforcer la coopération économique

Le ministre du Commerce, Saïd Djellab, a reçu mercredi dernier à Alger son homologue indonésien, Enggartiasto Lukita, avec lequel il a examiné les questions économiques d'intérêt commun et les moyens de promouvoir la coopération bilatérale, a indiqué, jeudi, un communiqué du ministère. Lors de cette audience qui s'est déroulée en présence de l'ambassadeur de l'Indonésie à Alger, Mme Safira Machrusah, M. Djellab s'est félicité des relations historiques existant entre les deux pays, déplorant que le volume des échanges économiques, estimés à 500 millions de dollars en 2017, ne soit pas à la hauteur de ces relations, ajoute le communiqué. Evoquant les enjeux économiques pour l'Algérie en termes de promotion et de développement de l'économie nationale, le ministre a affirmé que «les priorités du gouvernement algérien sont le développement économique et l'augmentation de la part des exportations hors hydrocarbures», précise la même source.

A cet effet, il a formé le vœu de voir «les produits nationaux accéder aux marchés asiatiques d'autant que le marché indonésien compte plus de 243 millions de consommateurs», exprimant la disponibilité du ministère à organiser une foire des produits algériens dans la capitale indonésienne, Jakarta. Pour sa part, le ministre indonésien a appelé, le gouvernement algérien à tirer profit de l'expérience de l'Indonésie face à la crise de la chute des cours pétroliers. A cette occasion, M. Enggartiasto Lukita a invité M. Djellab et un groupe d'opérateurs économiques à visiter l'Indonésie en vue de parvenir à une plateforme de partenariat fructueux dans plusieurs domaines, conclut le document. Le ministre de l'Industrie et des Mines, Youcef Yousfi, a aussi reçu M. Lukita, avec lequel il a examiné les opportunités de coopération économique entre les deux pays notamment dans les secteurs de l'industrie et des mines, a indiqué un communiqué du ministère. Les deux parties ont examiné la coopération économique entre l'Algérie et l'Indonésie notamment dans les domaines de l'industrie et des mines qui connaissent un développement notable ces dernières années dans les deux pays, ce qui permettra de renforcer le partenariat bilatéral et l'échange des expériences, notamment dans ces deux secteurs, a ajouté la même source. L'entretien a permis, également, d'évoquer les créneaux industriels pouvant faire objet de projets communs entre les entreprises algériennes et indonésiennes, à l'image des industries alimentaires, du textile, électroniques, chimiques, la fabrication des accessoires de véhicules et des meubles. Les deux ministres ont convenu de l'organisation de rencontres d’affaires périodiques pour permettre aux opérateurs économiques algériens et indonésiens de définir les opportunités de partenariat, notamment dans les secteurs susmentionnés, a indiqué le communiqué.

A ce propos, M. Yousfi a invité les entreprises indonésiennes à venir investir en Algérie, soulignant «les importantes possibilités de coopération bilatérales» qu'offrent les deux pays. De son côté, le ministre indonésien a fait état de la volonté de son pays à renforcer la coopération économique en vue de la hisser au niveau des relations diplomatiques existant entre l'Algérie et l'Indonésie.