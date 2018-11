Assemblée populaire nationale

Le siège de l’APN a abrité jeudi, une séance plénière présidée par M. Mouad Bouchareb consacrée aux questions orales. Celles-ci ont été adressées au Premier ministre, à la ministre de la Poste et des TIC, au ministre de la Santé de la Population et de la Réforme hospitalière, et au ministre du Travail et de la Sécurité sociale, au ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, au ministre

de l’Industrie et des Mines et à la ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme.

Premier ministre

Les zones frontalières,objet d'un intérêt particulier



Le Premier ministre Ahmed Ouyahia a affirmé que les zones frontalières du pays faisaient l’objet d’»un intérêt particulier» de la part des pouvoirs publics, qui y ont lancé plusieurs programmes pour leur développement et l’amélioration du niveau de vie de leurs populations. Dans une réponse lue en son nom par le ministre des Relations avec le Parlement, Mahdjoub Bedda, à la question du député Youcef Bekkouche (Front El Moustakbal) sur les mesures prises par le gouvernement pour la promotion des zones des frontières ouest du pays, le Premier ministre a rappelé, «la mobilisation d’importantes enveloppes financières destinées essentiellement à la création de nouveaux postes d’emploi et de nouvelles activités commerciales productives dans ces régions», précisant que «les efforts consentis pour la promotion des zones frontalières ouest du pays s’inscrivent dans le cadre de la politique nationale de développement des zones frontalières». « Des programmes ont été élaborés spécialement pour appuyer les processus de développement dans ces zones sur les plans économique, sécuritaire, social et culturel, ainsi que pour consolider leurs propres capacités de développement en prenant des mesures indispensables pour surmonter les obstacles», a-t-il ajouté. «L’intérêt accordé par les parties concernées a porté, en premier lieu, sur l’aplanissement des difficultés à caractère géographique et territorial qui caractérisent ces régions mais entravent grandement leur processus de développement et ce, à travers l’élaboration de plusieurs études d’aménagement en concertation et en coordination avec les acteurs économiques et les partenaires au niveau local et central», a-t-il souligné. Il a fait savoir que sur la base des données du Schéma national de l’aménagement du territoire 2030 (SNAT) prévoyant l’aménagement de 9 zones frontalières, les autorités compétentes ont engagé une étude spécifique à chacune de ces régions pour un diagnostic et un bilan propres outre l’élaboration de plans et de programmes d’aménagement et de développement ainsi qu’une feuille de route permettant leur mise en œuvre et leur suivi». Dans ce contexte, il a rappelé «le financement de nombre de programmes de développement des agglomérations au profit de communes relevant de 12 wilayas frontalières pour une enveloppe de 4,4 milliards de dinars outre l’inscription de plusieurs importants programmes liés l’investissement public destinés à l’amélioration du cadre de vie et au soutien des infrastructures sous forme d’aides annuelles sur le budget de l’Etat au titre des plans communaux de développement de 2018 (PCD) dans plusieurs wilayas frontalières à l’image de Bechar, Tlemcen, Tindouf et Naâma».

Au titre de ces mesures, le Premier ministre a cité, l’inscription de nouvelles opérations de développement, le dégel d’opérations prévues dans le cadre de plans sectoriels et les aides des différents fonds spéciaux de développement notamment le Fonds spécial de développement économique des Hauts Plateaux et le Fonds spécial de développement des régions du Sud, outre l’encouragement de l’investissement dans ces régions à travers la distribution d’assiettes foncières pour des programmes de zones industrielles et l’activité économique. Dans le cadre de la concrétisation du programme nationale relatif à la création de nouvelles zones industrielles (50 à travers le territoire national), il a affirmé que les wilayas de l’ouest du pays ont bénéficié de ce programme, ajoutant qu’il a été procédé en 2018 à «la notification de la première tranche de l’autorisation de ce programme estimée à quelque 2.570.000.000,00 DA, et ce afin de donner le coup d’envoi des travaux d’aménagement, outre au lancement du nouveau programme pour garantir davantage de foncier destiné à l’investissement dans ces régions à travers la création de petites zones d’activités».

Amel Z.

Poste et télécommunications

Algérie Poste fabriquera elle-même ses cartes magnétiques en 2019

Algérie Poste fabriquera elle-même ses cartes magnétiques à partir de 2019, a affirmé ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, Houda Imane Feraoun. A ce propos, Mme Feraoun a précisé qu’Algérie Poste compte acquérir près de 6 millions de cartes vierges pour couvrir la demande estimée à «un million trois cent mille (1.300.000)». «L’acquisition de ces cartes vierges concerne le dernier lot commandé par Algérie Poste qui procède à la personnalisation des cartes vierges au niveau du centre de Birtouta», a ajouté le ministre. Par ailleurs, elle a affirmé que la procédure portant retrait de la carte magnétique «Eddahabia» lorsque son détenteur introduit un mot de passe erroné plus de trois fois, «est une mesure qui s’inscrit dans le cadre du respect des standards internationaux», ajoutant que cette procédure «revêt un caractère sécuritaire, notamment en cas de vol de cette carte». Concernant les retards accusés dans la maintenance des Distributeurs automatiques de billets (DAB) à travers le territoire national, notamment dans les régions du Sud, Mme Faraoun a évoqué la question d’»importation des pièces de rechange pour DAB, importées uniquement par deux fournisseurs nationaux». Dans ce cadre, elle a précisé que «les ingénieurs d’Algérie Poste sont en mesure de réparer toute panne technique dans 48 heures, mais la maintenance est difficile quand il s’agit d’une panne liée aux pièces de rechange de ces distributeurs, dont le nombre total est de 1.367 DAB à travers le territoire national». Algérie Poste compte acheter «dans les mois à venir des pièces de rechange pour ces distributeurs afin de mettre un terme au problème de maintenance des DAB en panne», a-t-elle fait savoir. La ministre a souligné à ce propos qu’Algérie Poste avait lancé un appel d’offres portant acquisition de près d’un millier de DAB qui seront installés dans les nouveaux bureaux de postes, les bureaux dépourvus de ces équipements et les lieux publics, à l’instar des gares ferroviaires. Il est prévu l’acquisition entre 500 et 600 DAB annuellement pour couvrir les besoins enregistrés au niveau national, a-t-elle ajouté .

90% des clients ont restitué «volontairement» les montants indus



Par ailleurs, la ministre a précisé que «90% des clients d’Algérie Poste, ayant retiré des sommes ne leur appartenant pas suite à une panne technique au niveau de nombre distributeurs automatiques (DAB) les avaient restitué volontairement et les citoyens qui ne l’ont pas fait ont été contactés par SMS». Affirmant que pour les réfractaires, «ces sommes seront débitées de leurs comptes CCP (Compte courant postal)». La ministre a assuré que les fonds retirés «ne représentent pas une grande masse monétaire», précisant que le problème technique, qui a duré trois jours, sur certains DAB, à «un dysfonctionnement entre le système de paiement électronique par la carte Edahabia et le système central des comptes CCP, qui a cessé de fonctionner pendant 30 secondes au lieu de 3 secondes, suite à quoi, les opérations de retrait se sont multipliées spontanément, en raison de cette erreur de programmation, a-t-elle dit. La ministre a affirmé que son secteur s’emploie à éviter la survenue de telles pannes techniques qui affectent souvent les différents systèmes informatiques, et ce, en veillant à «assurer une formation continue aux ingénieurs du secteur».

A.Z

Habitat et urbanisme

La loi de mise en conformité des constructions n’a pas été «amendée»

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar a affirmé que la loi 15/08 fixant les règles de mise en conformité des constructions et leur achèvement n’a pas fait l’objet d’»amendement» mais plutôt de prolongation, à août 2019, des délais de régularisation de la situation de constructions et de leur achèvement conformément aux règles en vigueur. Le ministre a expliqué que «cette prorogation vise à offrir une nouvelle opportunité aux citoyens n’ayant pas pu déposer leurs dossiers dans les délais précédents et leur permettre de régulariser la situation de leurs constructions», ajoutant que «l’opération de dépôt des dossiers ainsi que leur traitement par les services compétents se déroule à un «rythme acceptable» ce qui a permis, a-t-il dit, d’enregistrer près de 57.000 dossiers depuis la deuxième prorogation des délais». A ce propos, M. Temmar a rappelé que son département avait introduit un volet relatif à la régularisation des constructions dans la nouvelle loi sur l’urbanisme qui est actuellement en phase de finalisation, révélant qu’un «grand nombre d’experts» s’attèle à son élaboration en coordination avec les différents secteurs concernés à l’image des ministères de l’Intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire et de l’Environnement et des énergies renouvelables. 873.573 dossiers ont été déposés jusqu’à présent au niveau des différentes communes du pays, représentant 1.290.281 logements, a fait savoir le ministre, précisant, à ce titre, que 624.539 dossiers ont été examinés, ce qui représente 1.038.228 logements régularisés dont 342.377 dossiers représentant 591.209 logements. Par ailleurs, 107.311 dossiers ont été rejetés, représentant 127.714 logements, a-t-il indiqué. Le ministre a rappelé que la loi 15/08 promulguée en juillet 2008 a exclu dans son article 16 certaines constructions de la régularisation par souci de protéger la vie des citoyens des dangers auxquels ils sont confrontés en raison de la situation de ces bâtisses ou en raison du non-respect des règles de construction. Concernant l’habitat précaire, M. Temmar a indiqué que plus de 553.000 habitations précaires avaient été recensées en 2007 au niveau national occupées par 668.000 familles, ajoutant que 325.405 de ces logements sont situés dans les zones urbaines.

Amel Z



Santé

De nouveaux équipements médicaux pour Tamanrasset et Béchar en 2019

Le ministre de le Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mokhtar Hasbellaoui a annoncé la dotation des établissements hospitaliers des wilayas de Tamanrasset et de Béchar de nouveaux équipements médicaux en 2019. Répondant aux préoccupations des députés des deux wilayas concernant le manque en équipements médicaux et en ressources humaines, M. Hasbellaoui a affirmé que «la wilaya de Tamanrasset, qui dispose de deux scanners seulement au niveau de l’établissement hospitalier du Chef-lieu de la wilaya et de celui de Ain Salah, «bénéficiera d’équipements d’un montant de 50 millions de dinars, outre l’acquisition de 10 ambulances, 5 véhicules légers médicalisés (VLM) et 5 véhicules frigorifiques destinés au transport des vaccins et sérums». La wilaya sera renforcée également, a-t-il dit, par de nouveaux établissements hospitaliers se trouvant actuellement en cours de réalisation avec une capacité d’accueil de 120 lits à Ain Salah, 60 lits à Ain Guezzam et 60 autres à Tin Zaouatine, outre des polycliniques, un établissement hospitalier spécialisé dans la psychiatrie d’une capacité d’accueil de 120 lits, un appareil d’imagerie à résonance magnétique (IRM) et un autre pour la radiothérapie au profit des cancéreux, en vue de réduire les déplacements des malades vers d’autres wilayas.

Après avoir rappelé les structures dont dispose la wilaya, le ministre a cité les ressources humaines disponibles, à savoir 148 médecins généralistes et 520 agents paramédicaux, annonçant l’ouverture de nouveaux postes d’emploi pour renforcer la wilaya en médecins spécialistes dans le cadre du service civil. Concernant l’état critique des établissements de santé dans la wilaya de Béchar, notamment en termes de ressources humaines et d’équipements médicaux, M. Hasbellaoui a affirmé qu’en dépit de la garantie d’une formation continue des facultés de médecine depuis l’indépendance à ce jour, 50% des ressources humaines «exercent dans le secteur public, alors que les 50% autres s’orientent vers le secteur privé ou l’étranger». Répondant à une question sur le retard accusé dans la réalisation d’un établissement hospitalo-universitaire (CHU) dans la wilaya, annoncé auparavant par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, le ministre de la Santé a indiqué que le Gouvernement avait affecté les fonds nécessaires pour la concrétisation de ce projet, ajoutant que les autorités locales procédaient actuellement à l’aménagement du sol deant abriter cette structure et à l’application des mesures administratives idoines pour le lancement des travaux de réalisation de ce pôle destiné à la formation, à la recherche et au traitement. Dans le cadre de la coopération entre les ministères de la Santé, de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, le ministre a annoncé que trois régions avaient été choisies pour assurer la formation à distance au profit des praticiens des régions sud du pays.

S.A.B.C

Industrie et mines :

« Asseoir une industrie automobile intégrée prendra plus de 20 ans »



«Le principal objectif à travers l’appui des projets automobiles n’est pas le montage. Il s’agit plutôt d’asseoir une véritable industrie automobile, et ceci prendra entre 20 et 30 ans», a souligné le ministre de l’Industrie et des Mines.

M. Youcef Yousfi a précisé que construire une vraie base industrielle dans ce domaine passe, en premier lieu, par des projets de montage, puis par une intégration progressive de la sous-traitance, à travers l’industrialisation locale de composants de qualité aptes à être intégrés par les constructeurs.

« C’est là le seul moyen pour parvenir à des prix bas et concurrentiels dans l’intérêt du consommateur algérien», poursuit le ministre, tout en insistant sur l’impératif d’accompagner ce processus par des mécanismes garantissant la transparence. M. Yousfi citera dans ce cadre les opérations de contrôle des usines pour s’assurer du respect de tous les engagements, notant que toute infraction entraine l’application des sanctions prévues dans le cahier des charges, qui comprend plusieurs clauses relatives aux prix, mettra-t-il en exergue. Aussi et dans le cadre de cette transparence, les prix des véhicules montés en Algérie à leur sortie d’usine ont été rendus publics, affirme le ministre, relevant que «la publication de ces prix se voulait une concrétisation de notre engagement (...) à garantir la transparence et à veiller à ce que les prix soient raisonnables, et ce, en collaboration avec d’autres secteurs directement concernés » ; une opération qui a été favorablement accueillie par les investisseurs qui soulignent que la hausse du taux d’intégration et des niveaux de production entraînera une baisse sensible des prix et que la cherté des prix actuels est due aux coûts de l’investissement, et aux faibles capacités de production des usines par rapport à la demande.

En réponse à une question sur le foncier industriel, le ministre a fait part de la création d’une commission interministérielle chargée d’élaborer un projet de décret exécutif fixant les modalités d’étude des demandes de superficies relevant du domaine de l’Etat. Cette commission a mis en place des normes objectives destinées essentiellement à clarifier et unifier les conditions et modalités d’étude des demandes de foncier destiné à l’investissement, en attendant le parachèvement du décret exécutif, explique M. Yousfi, indiquant que «ces normes s’articulent autour de trois principaux points: le type d’activité (obligation que l’activité soit industrielle productive), le nombre de postes d’emploi prévus ainsi que la valeur financière de l’investissement ».

S. G.

Solidarité :

« pas de révision des allocations forfaitaires allouées aux handicapés »

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme a déclaré que la situation financière que connaît le pays actuellement ne permet pas de réviser l’allocation forfaitaire allouée à la catégorie des handicapés.

En réponse à deux questions relatives à la révision des allocations forfaitaires de solidarité (AFS) allouées à la catégorie des handicapés, et la réhabilitation du Centre des insuffisants respiratoires (CIR) d’Ain Defla (se trouvant dans un état de décrépitude depuis la décennie noire), Mme Ghania Eddalia a précisé que « la révision de l’AFS, s’élevant à 4.000 DA/mois, est une revendication légitime ». La ministre a ajouté que la prise en charge de la catégorie des handicapés est un « engagement national », conformément aux dispositions de la Constitution et de la loi n° 09-02 relative à la protection et à la promotion des personnes handicapées.

Citant quelques chiffres, elle fera savoir que le nombre des personnes handicapées à 100% ayant plus de 18 ans et sans revenus s’élevait, septembre dernier, à 241.966 personnes. Les affectations consacrées au titre de l’exercice 2019 à cette catégorie sont de 11 milliards et 764 millions de DA. Pour sa part, la catégorie des handicapés dont le taux d’invalidité est inférieur à 100% et qui sont âgés de plus de 18 ans et sans source de revenus (ainsi que les familles prenant en charge une ou plusieurs personnes handicapées), bénéficiant d’une AFS de 3000 DA, sont de 543 253 personnes en 2018. « Une catégorie, a-t-elle dit, pour laquelle une enveloppe de 9 milliards 355 millions DA a été consacrée, outre une couverture sociale de 6.042.917.000 DA en 2018, la gratuité du transport ou la réduction des titres de déplacement et autres prestations particulières». Pour ce qui est du recrutement des personnes handicapées, la ministre a souligné qu’il est estimé à 1%, ajoutant que son secteur emploie actuellement 862 personnes handicapées. La nécessité de poursuivre l’application des dispositions de la loi relative à la protection des personnes handicapées a été mise en relief par la ministre. L’on saura aussi que le secteur procède actuellement, en coordination avec toutes les parties concernées, à un travail d’évaluation pour fixer le taux de recrutement susvisé en l’absence de statistiques. A propos de l’éventualité de déterminer les années de travail de cette frange pour bénéficier de pension de retraite, la ministre a rappelé le rôle du comité d’experts installé au niveau du ministère du Travail en vue d’examiner la possibilité de déterminer les métiers les plus pénibles ainsi que les années effectives de travail pour bénéficier des pensions propices ouvrant droit à la réduction de l’âge de retraite conformément aux dispositions de la loi n° 15-16, modifiée et complétée, relative à la retraite, entrée en vigueur en 2017.

S’agissant de la possibilité de réaménagement et d’ouverture du CIR à Ain Defla, détruit en 1994, Mme Eddalia rappelle que ce centre, situé dans une région montagneuse difficilement accessible, était inexploitable. Elle précise ensuite qu’il avait été décidé de le dissoudre et le placer sous la tutelle de la wilaya. Aussi et dans le cadre de la rationalisation des dépenses, une commission a été installée au niveau de la tutelle en vue de convertir les activités de certains centres pour insuffisants respiratoires, a ajouté la ministre.

Sarah A. Benali Cherif



Travail et sécurité sociale :

« La grève illimitée non autorisée et non reconnue par les lois de la République »

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale a révélé que des mesures rigoureuses et sévères seront prises contre tout agent administratif à l’endroit duquel sont établis la mauvaise gestion et le non-respect des règles d’équité et de transparence dans les opérations de recrutement.

Ces mesures vont du renvoi devant la commission de discipline, à la cessation de fonction et même à des poursuites en justice dans certains cas, a indiqué le ministre, qui signale que ces sanctions « ont été prises suite à la constatation de dysfonctionnements et de dépassements à l’occasion d’opérations d’inspection et de contrôle par les cadres de l’inspection générale du ministère».

L’on apprendra aussi que dans le cadre du suivi de la mise en œuvre de l’instruction du Premier ministre, les services de l’Inspection générale du travail ont intensifié les opérations de contrôle. Poursuivant ses propos, il rappelle la mise en place en 2013 d’un dispositif spécial de gestion de l’emploi dans les 10 wilayas du Sud, y compris Ouargla, en application de l’instruction du Premier ministre du 11 mars 2013 qui prévoit nombre de mesures visant à garantir « une gestion transparente et rigoureuse du marché de travail dans les wilayas du Sud, étendue, par la suite, aux wilayas des Hauts-Plateaux ».

Cette instruction consacre deux principes. Il s’agit de donner la priorité aux populations de la région dans l’accès aux postes d’emploi offerts par les entreprises et les sociétés exerçant dans la wilaya et obtenir l’autorisation du wali pour tout recrutement à effectuer en dehors de la wilaya, en cas de non-disponibilité de compétences requises dans la wilaya concernée.

Le ministre a ajouté que la « généralisation de l’utilisation du système informatique, comme l’un des supports électroniques destinés à assurer l’intermédiation dans le traitement instantané et rapide des demandes et des offres d’emploi et la publication de leurs listes sur le portail électronique de l’ANEM, ainsi que la publication systématique permet aux demandeurs d’emplois de consulter les offres disponibles et les compétences requises et de s’assurer que l’orientation se fait selon l’ordre chronologique.

Enfin et pour garantir la prise en charge, efficace et transparente, des demandes, le ministère procède actuellement à l’assainissement des listes des demandeurs d’emplois.

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale a déclaré que la grève illimitée à laquelle avaient appelé certains syndicats ces dernières années, particulièrement l’année écoulée, dans le secteur de l’Education, n’est pas autorisée par les lois de la République et qu’elle n’est pas reconnue. M. Mourad Zemali, qui s’exprimait en réponse à une question sur les répercussions des grèves, notamment dans les secteurs de l’Eduction et de la Santé, sur l’apprentissage de l’élève et la santé du citoyen, a souligné que «l’Algérie a consacré le droit de grève dans toutes ses Constitutions et l’a souligné dans la Constitution de 2016, notamment en ses articles 70 et 71. Le premier stipule que le droit syndical est reconnu pour tous les citoyens, alors que le second stipule que le droit de grève est reconnu et exercé dans le cadre de la loi».

Cela dit, et pour encadrer ce droit, des mécanismes, des garde-fous et des dispositifs ont été mis en place, a-t-il indiqué, appelant à mettre en application ces mécanismes avant l’entame de la grève. Le droit de grève est accompagné d’autres mesures réglementaires relatives à l’organisation du service minimum obligatoire stipulé par les dispositions de la Constitution, explique le ministre.

En somme, le droit de grève est garanti par la loi, mais sans pour autant porter atteinte à quelque droit stipulé par la Constitution. Evoquant le secteur de l’Education, M. Zemali rappellera les efforts colossaux consentis, notamment à travers l’élaboration et l’adoption par huit syndicats et deux associations de parents d’élèves de la Charte d’éthique du secteur. Cette charte tend à faire prévaloir le dialogue et la concertation comme moyen idoine pour la création d’un climat favorable à l’exercice de la profession d’enseignant, dans l’intérêt suprême de l’élève. Ce document était, en fait, le « meilleur mécanisme pour consacrer le dialogue social dans le secteur de l’Education », soutient le ministre tout en appelant « les autres secteurs à faire de même ».

Soraya Guemmouri