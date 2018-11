Algérie - Qatar : Intensifier la coopération

Le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah, a passé en revue, hier, avec l'ambassadeur du Qatar à Alger, Hassan Ben Ibrahim Al-Malki, les voies d'intensification de la coopération bilatérale et les opportunités offertes dans le partenariat économique entre les deux pays. Lors de cette rencontre, les deux parties se sont félicitées "des relations bilatérales et réaffirmé la volonté des deux pays de les hisser à un plus haut niveau, à travers l'intensification de la coopération bilatérale", indique un communiqué du Conseil. Elles ont évoqué, en outre, "les opportunités prometteuses offertes dans le cadre du partenariat économique". Elles ont également "échangé les vues sur les questions d'actualité dans la région", précise le communiqué.

Le ministre de l'Industrie et des Mines, Youcef Yousfi, a aussi reçu l’ambassadeur avec lequel il a évoqué les perspectives de la coopération industrielle et minière entre les deux pays, a indiqué un communiqué du ministère. Lors de cet entretien, les deux parties ont mis l'accent sur "la nécessité de renforcer et de développer le partenariat industriel entre l'Algérie et le Qatar, d'autant que les domaines de coopération bilatérale dans ce domaine sont larges et diversifiés", selon la même source. M. Yousfi a salué les relations algéro-qataries dans le domaine de la coopération industrielle, mettant en exergue les projets bilatéraux réussis, à l'instar du projet de sidérurgie de Bellara à Jijel. A cette occasion, M. Yousfi a exprimé la disposition de l'Algérie à coopérer avec le Qatar dans tous les domaines industriels, particulièrement dans celui des industries chimiques et minérales.

De son côté, l'ambassadeur du Qatar, a exprimé la disposition de son pays à toutes formes de coopération avec l'Algérie et sa volonté de créer de nouveaux partenariats dans les domaines industriel et minier, conclut la même source.