Visite de l’ambassadeur de Norvège à El Moudjahid

Le nouvel ambassadeur à Alger, M. Knut Langeland, a rendu hier, une visite de courtoisie à notre journal où il a été accueilli par le Président Directeur Général, M. Achour Cheurfi. L’entretien des plus convivial a permis à l’hôte du quotidien de s’informer de la place et de l’évolution de la presse en Algérie et a échangé avec les responsables de la rédaction divers points de vue sur la coopération entre les deux pays et sur des points de l’actualité.