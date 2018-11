Rencontre gouvernement-walis prochainement à Alger : Sur fond de préparatifs de la présidentielle de 2019

L’article 193 de la Constitution, révisée en 2016, stipule que «les pouvoirs publics en charge de l’organisation des élections sont tenus de les entourer de transparence et d’impartialité».

D’importance cruciale est la prochaine concertation gouvernement-walis annoncée pour la fin de ce mois, les 28 et 29 novembre plus précisément à Alger.

Selon des sources concordantes, cette rencontre se distingue notamment par le fait qu’elle intervient à moins d’un semestre de l’élection présidentielle de 2019, ce scrutin que d’aucuns qualifient de déterminant pour l’avenir du pays. A ce propos, soulignons d’entrée que la stabilité de l’Algérie et de ses institutions se conçoit notamment à travers la tenue dans les délais fixés par la loi en vigueur, des échéances électorales.

La présidentielle de 2019 à ceci de particulier : c’est en effet le premier du genre que connaîtra le pays à l’ère de la nouvelle Constitution révisée en 2016. Etant le couronnement d’un ambitieux processus de réformes politiques initiées par le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, la nouvelle loi fondamentale comprend en son sein une série d’amendements novateurs consolidant l’ancrage de l’Etat de droit, des libertés individuelles et collectives.

L’autre nouveauté en la matière est soulignée dans l’article suivant et porte sur la création d’une instance indépendante de surveillance des élections, la HIISE en l’occurrence, qui mène depuis quelques temps déjà une série de regroupement de ses membres en prévision du prochain scrutin de la présidentielle.

Nul doute que ces nouvelles dispositions constitutionnelles traitant de l’organisation des élections seront mises en lumière lors de la prochaine rencontre gouvernement-walis, et ce en prévision du rendez-vous des urnes attendu en 2019. En outre, il est de coutume dans ce genre de rencontre réunissant les membres de l’Exécutif, les walis et les walis délégués d’inscrire à l’ordre du jour la question du développement local suivant le principe de la promotion de la décentralisation. A ce chapitre, le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, M. Noureddine Bedoui, a eu à réitérer à maintes reprises que les walis doivent impérativement se hisser en véritables managers à même de booster la dynamique du développement local. Ce qui obéit aussi à la logique de lutter contre les déséquilibres régionaux en recourant à des projets économiques créateurs de richesses et d’empois et en favorisant une exploitation efficiente du potentiel humain et des richesses naturelles dont dispose chacune des wilayas. Il appartient en outre aux walis d’apporter leur contribution aux efforts consentis par les hautes autorités du pays au développement humain.

Le Président de la République a beaucoup insisté sur la nécessité de son amélioration en formulant en ce sens une série d’instruction lors de la réunion du Conseil des ministres qu’il a présidé en septembre dernier. «L’Algérie doit se mobiliser davantage dès à présent pour maintenir et améliorer le niveau de développement humain de la population, surtout que celle-ci connaît une progression de plus d’un million d’habitants par année, et l’Algérie dispose des moyens de réussir ce pari» avait, en effet, souligné le Chef de l’Etat. Il avait aussi mis en exergue l’impératif d’«approfondir les réformes déjà engagées dans tous les secteurs», observant qu’elles garantiront, d’abord, «une justice sociale toujours intense mais aussi plus transparente, plus efficace et plus équitable». Afin que ces réformes soient perçues de manière plus concrète, celles-ci devront garantir aussi, «un service public davantage allégé des lourdeurs bureaucratiques» et «promouvoir, enfin, une décentralisation plus effective, permettant d’améliorer l’écoute, le dialogue et les solutions de la part des pouvoirs publics face aux attentes des citoyens», avait encore ajouté le Président de la République lors de la même réunion du Conseil des ministres. Rappelons par ailleurs, que dans la loi de finances 2019 récemment adoptée à l’APN, le développement humain à bénéficié d’une dotation budgétaire de 265 milliards de dinars.

