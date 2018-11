NAHD 1 – MCO 0 : Les Hamraoua privés d’un penalty flagrant

Le Nasr Hussein-Dey a battu, hier sur son terrain et devant son public, le Mouloudia d’Oran, par la plus petite des marges (1-0). Il a fallu que l’arbitre accorde un penalty contestable aux Husseindéens, pour que ces derniers parviennent à faire la différence, grâce à leur capitaine Gasmi. Chargé de botter le tir au but, l’attaquant nahdiste ne s’est pas fait prier pour secouer les filets bien gardés jusque-là par un Mazouzi imposant (68’). Pourquoi dit-on que le penalty était contestable ? Eh bien, pour la simple raison que la balle avait ricoché sur le bras collé au corps du capitaine du MCO, Aït-Ouamar, qui en plus avait le dos tourné par rapport à la trajectoire du ballon. D’ailleurs, c’est la balle qui s’est dirigée vers son bras, et non l’inverse. Par ailleurs, le referee et son juge assistant n’ont pas jugé nécessaire d’accorder un penalty limpide au profit, cette fois-ci, des Oranais. On jouait la dernière minute du temps réglementaire (90’), l’ailier gauche du MC Oran, Freifer, prend de vitesse Allati, s’engouffre dans la surface de réparation et devance la sortie du portier nahdiste Boussouf. Ce dernier le fauche clairement, sans que l’arbitre bronche. Les Oranais ne comprennent pas cette décision injuste, mais ils ont eu un comportement exemplaire en évitant de contester ou de prendre à partie le directeur de jeu. C’est tout à leur honneur, lorsqu’on voit ce qui se passe sur nos terrains en pareille situation. Deux minutes plus tard, soit à l’entame du temps additionnel, ce même attaquant du Mouloudia d’Oran s’engouffre à nouveau dans la surface de vérité. Alors qu’il était tout proche du gardien Boussouf, sa course et stoppée net par le bras du défenseur husseindéen Khiat. Le referee ne réagit pas. Ce qui est certain, c’est que les Hamraoua ont bel et bien été privés d’au moins un penalty indiscutable, notamment sur la première action citée. Pour revenir à la rencontre proprement dite, c’est le Nasria qui a dans l’ensemble dominé les débats, sans pour autant se montrer décisif. Manquant de tranchant sur le plan offensif, les gars à Lacet se sont contentés le plus souvent d’un jeu latéral manquant de profondeur. Ce qui ne leur a pas vraiment permis de se montrer dangereux, malgré leur débauche d’énergie et les efforts des Aiche, Harrag, Brahimi, Dib et autres. Le tort des poulains de Belatoui est de n’avoir pas osé jouer leurs chances durant cette rencontre, se contentant le plus souvent de se cantonner dans leur camp, repoussant les offensives nahdistes, en tentant quelques incursions, sans grand danger sur l’arrière-garde des Sang et Or. Chibane, Mansouri, Aït-Ouamar, Yattou, Feham and Co avaient pourtant les capacités techniques pour jouer plus offensivement, pour espérer, pourquoi pas, remporter les trois points de la victoire. Au vu de la physionomie du match, on peut dire que le NAHD était plus proche de la victoire. Le seul hic, c’est cette histoire de penalties…

Mohamed-Amine Azzouz