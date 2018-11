Dans la LUCARNE : Ils étaient l’agréable surprise...

l«Pros-joueurs du cru» est un sujet qui est «vieux» comme l'après-indépendance du pays en 1962. Depuis ce temps, il s'est posé avec acuité. On avait à l'époque utilisé à satiété les joueurs professionnels algériens qui évoluaient avec l'équipe du FLN. Une fois que le recouvrement de notre indépendance était devenu quelque chose de palpable, ces ex-professionnels du football français sont revenus dans leurs clubs d'origine sans pour autant oublier la «patrie» qui est devenue souveraine. Il y avait même eu un certain entraîneur du nom de Kader Firoud qui avait donné énormément pour le football algérien (Allah, yarahmou ). Il faut dire que les Ibririn, Maouche, Salem, Rachid Mekhloufi et les autres ont bien accompagné les premiers balbutiements d'un football algérien qui n'avait rien à envier aux autres. On avait, faut-il le préciser, une assise avec des équipes assez solides comme le MCA, le MCO, le CRB, l'ESS, l'USMA, l'USM Annaba, le MOC, l'ES Mostaganem, le MC Saïda, le MSPB et bien d’autres. C'est-à-dire que malgré la colonisation, l'Algérie avait déjà les prémices d'un football en gestation. Ceci dit, ce problème entre locaux et «pro» restera pour le moins éternel. Il faut dire que c'est tout à fait normal du fait que les joueurs jouent dans deux continents différents. En effet, les uns évoluent dans le continent européen et les autres en Afrique. Là, il faut mettre l'accent sur la différence de niveau vu les moyens dont disposent les uns et les autres. C'est vrai qu'il «n'y avait pas photo», mais... Le nouveau coach des Verts ne veut pas établir de «frontières» entre les deux catégories. Pour lui, ils sont tous Algériens et le reste compte peu à se yeux. C'est pour cette raison qu’il avait demandé aux journalistes de mettre fin à cette situation en évitant d'aborder à l'avenir ce sujet. Malheureusement et comme le «ridicule ne tue pas, il revient au galop» comme dit l'adage. Ceci dit, l'Algérie et après une «éclipse» qui a duré plusieurs années —trois ans pour être précis— n'avait pas gagné hors de ses frontières ; son large succès face au Togo, à Lomé, se passe de tout commentaire. C'est un peu l'EN, les joueurs, le coach national, la FAF qui sont réconciliés avec, eux-mêmes d'abord, et avec le peuple algérien dans son ensemble. Il y a lieu de montrer sa joie et sa fierté, même si certains « aigris » ont une autre vision des choses. C'est leur façon de voir les choses et il faut l'accepter en toute démocratie comme dirait l'autre, même si ce slogan a perdu de sa superbe depuis déjà bien longtemps, lorsque les « grandes puissances » ne l'utilisaient que pour faire passer leurs intérêts avant tout autre chose. Les Verts ont gagné ! C'est un fait qui ne peut que réjouir tous nos compatriotes, ici en Algérie ou ailleurs. Les joueurs évoluant dans notre championnat ont brillé de mille feux. Et en soi, c'est une fierté supplémentaire ajoutant une «couche supplémentaire» au succès des Verts. Les Meziane, Chita, Belameiri, Bounedjah et Belaïli pour ne citer que ceux là ont été à la hauteur des espoirs placés en eux. Ils ont émerveillé tout le monde même les supporters togolais. Ils ont évolué comme de «vieux briscards» avec une audace qui vous laisse pantois, presque sans voix. Et c'est cela qui a étonné tous les observateurs. La morale à en tirer, c'est qu'on peut réussir avec n'importe quel joueur pour peu qu'il rentre dans la stratégie du sélectionneur national. Comme Belmadi ne manque pas de «roublardises», on peut dire que le cocktail proposé et «fourgué» un peu à Claude Leroy a fait des étincelles, le moins que l'on puisse dire, meurtrières. Et cette option adoptée par Belmadi a été foudroyante pour le «sorcier blanc» qui possède pourtant une grande expérience. Personnellement, c’est mon premier contact avec Claude Leroy. C'était lors de la CAN 1990 à Annaba, lorsqu'il était entraîneur du Sénégal de Bocandé et les autres. Belmadi a su merveilleusement bien trouver le remède contre les «malices» du sorcier. Et c'est ce qui explique le succès tant attendu par tout un peuple qui aime le football plus que tout. Sacré Belmadi et son groupe de plus en plus étonnant !

Hamid Gharbi