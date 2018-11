Mohamed Djouadj, Président de la FAVV : « Un tournoi international et la création de l’union Arabe à Alger »

Le président de la Fédération algérienne de vovinam viet vodao était, hier, l'invité du Forum de l'Organisation nationale des journalistes sportifs algériens.

Au cours de cette rencontre avec les médias, au complexe olympique 5-Juillet, M. Mohamed Djouadj, qui est aussi le président de la Confédération africaine de la discipline, a fait part de l'organisation d'un tournoi international à Alger, ainsi que la création de l'Union arabe de Vovinam Viet Vodao. «La Fédération Algérienne de Vovinam Viet Vodao organise, du 7 au 9 décembre prochain, la première édition du tournoi international de la ville d'Alger. Ce grand rendez vous, qui se déroulera à la même période chaque année sera inscrit dans le calendrier de la Fédération Mondiale de Vovinam Viet Vodao. D'ailleurs le président de l'instance internationale sera présent à Alger à l'occasion de cette manifestation sportive, qui verra la participation de douze pays, à l'image de la Belgique, la Roumanie, l'Italie, la Côte d'Ivoire, le Liban, la Jordanie, l'Afghanistan ou encore l'Egypte. Ce tournoi mixte, prévu à la coupole, regroupera plus de 150 athlètes, dont 70 étrangers. La participation est ouverte à nos internationaux, ainsi qu'aux athlètes algériens ayant arraché le podium lors du championnat national et la coupe d'Algérie», a tenu à indiquer le premier responsable de la FAVV, avant de poursuivre :

«L'objectif est de donner l'occasion à nos athlètes, qui n'ont pas souvent la chance de prendre part à des tournois internationaux, de se mesurer au niveau mondial et de progresser. Lors des deux dernières éditions des championnats du monde, l'Algérie s'est classéee en deuxième position derrière le Vietnam. Notre objectif est d'être en tête du classement mondial. Par ailleurs, ce tournoi rentre aussi dans le cadre de la préparation de la prochaine édition du championnat d'Afrique, prévu à la fin du mois de décembre au Maroc. Nous sommes leader au niveau continental et nous comptons bien défendre notre titre». Abordant la création de l'Union Arabe de Vovinam Viet Vodao,

M. Djouadj a souligné : «L'ensemble des pays arabes ont souhaité de manière unanime que l'assemblée constitutive de l'Union Arabe de Vovinam Viet Vodao se déroule à Alger. Il a même été décidé que le siège de cette instance restera dans la capitale algérienne.

Ainsi, cette première assemblée générale qui verra la création de cette instance se déroulera le 6 décembre prochain. À l'exception de l'Irak et des Emirats Arabes Unies, dont on a toujours pas reçu la confirmation, tous les autres pays prendront part à ce rendez vous, qui aura lieu en présence du président de la Fédération mondiale. «Abordant le développement de sa discipline en Algérie, le président de la FAVV a tenu à préciser : «Ce sport est présent dans 32 wilayas en Algérie. Notre fédération, qui a été constituée en 2016, compte déjà une quinzaine de ligues et plus de 18.000 licenciés."

Rédha M.