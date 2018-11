USTHB : Vers la création d’une filiale dédiée à la recherche économique

« Notre université a toujours milité, et continue à le faire, pour se rapprocher du monde socioéconomique, et c’est dans ce cadre que l’USTHB va créer une nouvelle filiale SPA dédiée seulement à la recherche », a annoncé, hier à Alger, le recteur de l’Université des sciences et de la technologie Houari- Boumediene.

S’exprimant à l’occasion d’une cérémonie d’hommage au professeur Kamel Daoud, qui a fait son entrée comme membre à la prestigieuse Académie française de pharmacie, le Pr Saïdi Mohamed a fait savoir que cette filiale prometteuse, que ce soit pour le domaine de la recherche ou pour celui de l’économie, sera officiellement mise en place en 2019 est sera connue sous le nom de BSE

(Bab Ezzouar sciences and engineering) « La filiale que nous comptons fonder dans les semaines à venir, et à laquelle ont adhéré, déjà, plusieurs sociétés économiques telles que Sonelgaz et Sonatrach, jouera le rôle d’interface entre le secteur utilisateur et le secteur producteur du savoir », a-t-il expliqué. Le Pr Saïdi a révélé, a ce propos, que des résultats de recherche d’une grande importance émanent des laboratoires de recherche de son université, en témoignent les publications de ses chercheurs dans les revues internationales. «Cependant ces travaux manquent de visibilité, et nos chercheurs ne savent pas comment s’y prendre pour faire profiter l’industrie algérienne des résultats de ces recherches », a-t-il ajouté.



Le Pr Kamel Daoud dans le cercle restreint des célébrités mondiales du médicament



Par ailleurs, le recteur de l’USHTB a salué le mérite du Pr Daoud qui, grâce a ses compétences et ses recherches dans le domaine pharmaceutique, a su s’imposer sur la scène scientifique internationale et entrer dans le temple de la science du médicament, à savoir l’Académie française de pharmacie. «Il a réussi à tracer sa voie et à développer en Algérie une filière toute nouvelle qui est le génie pharmaceutique, née de l’avènement de la production du médicament générique par des entreprises privées.

Kamel Daoud a su bâtir ce pont entre l’université et l’industrie et ainsi les deux secteurs en ont tiré profit », a-t-il précisé. Le Dr Kerrar Abdelouahed a, de son côté, mis en relief les hautes valeurs morales personnelles du Pr Daoud, ainsi que la grande qualité des travaux qu’il a menés à bien au sein de l’Université algérienne tout au long d’une carrière de plus de vingt années d’enseignement dont quinze années dédiées à des travaux de recherche dans le domaine pharmaceutique et à la formation des spécialistes techniciens de haut niveau qui sont à la base de l’émergence progressive d’une industrie nationale du médicament. «Nous sommes convaincus que son admission dans une institution aussi prestigieuse que l’Académie française de pharmacie, rejaillit sur l’ensemble de la communauté universitaire algérienne et témoigne de ses progrès», a-t-il estimé. Prenant à son tour la parole, le Pr Daoud n’a pas pu cacher son émotion et a affirmé qu’être élu à cette Académie « est une reconnaissance pour ses modestes compétences dans le domaine du développement du médicament, et une reconnaissance aussi aux efforts du scientifique algérien ». Selon ses dires, le chercheur a accompli toutes ses recherches à l’USHTB dans les laboratoires de génie pharmaceutique.

« Le fruit de nos recherches avec mon équipe ont interpellé mes confrères de l’autre rive de la Méditerranée pour me proposer et m’élire au sein de cette prestigieuse institution, véritable temple pour la réflexion et le débat autour du médicament et de la santé publique », a-t-il déclaré. Poursuivant ses propos, « l’humble académicien » qui a participé au développement d’une soixantaine de médicaments génériques algériens ayant prouvé leur efficacités, a affirmé que faire partie de l’Académie n’est pas une fin en soi, c’est pour lui le début d’une lourde responsabilité, celle de continuer à transmettre le savoir à la nouvelle génération algérienne en lui montrant la voie pour que l’on puisse arriver à produire les nouvelles formes médicamenteuses de qualité et que ces produits puissent être exportés par l’Algérie.

Sarah A. Benali Cherif