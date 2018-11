Journées médicales nationales à Mila : les risques de la pollution sur la santé

700 médecins de différentes spécialités prennent part à la 39e édition des Journées médicales nationales, placée sous le slogan «Protège l’environnement pour préserver ta santé», organisée, hier, à la maison de la culture M’barek-El-Mili de la ville de Mila. A ce propos, le Dr Khaled Saïd, président de l’Union médicale algérienne (UMA) de la région Est, initiatrice de ces journées, a précisé que le choix de la thématique de l’environnement est «conforme au défi actuel, car les agressions dont fait l’objet l’environnement se traduisent par de graves conséquences sur la santé publique». Au cours de cette manifestation scientifique, réunissant 41 spécialistes issus de plusieurs régions du pays, 11 communications seront présentées, dont la première est consacrée aux «maladies liées à l’environnement», à l’instar des problèmes dermatologiques, et la deuxième consacrée à la «médecine légale», à la demande des médecins participants désireux apprendre davantage sur les textes régissant leur activité et la responsabilité médicale qui leur incombe. Autre sujet abordé au cours de ces journées médicales, qui se poursuivront jusqu’à demain, les «maladies chroniques» telles que le diabète, dont le Dr Saïd a mis en avant la progression en Algérie, en se référant aux statistiques fournies par le ministère de la Santé et de la Population qui attestent que

«14% de la population en est atteinte cette année». Appelant à un plan d’urgence pour lutter contre cette maladie, le Dr Saïd a souligné à cet égard que cette édition abordera le «traitement chirurgical du diabète» et la possibilité de s’en remettre, en plus d’autres sujets médicaux divers et l’organisation d’ateliers pratiques destinés aux médecins généralistes exerçant dans les services des urgences afin d’améliorer leurs prestations. Le président de l’Union médicale algérienne de la région Est a fait état, en outre, d’un programme de formation dédié aux médecins généralistes dans le domaine des urgences, encadré par des spécialistes ayant fait part de leur volonté de former bénévolement les médecins de la wilaya.