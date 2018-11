Coopération algéro-Turque : Une délégation du groupe hospitalier « Liv hospital » à Alger

Présents en Algérie sur invitation de l’association nationale SOS Hépatite, des médecins turcs de renommée internationale ont affiché hier leur disponibilité, pleine et entière, à transmettre leur savoir-faire aux praticiens algériens. Ils ont évoqué notamment la possibilité d’organiser, « à court terme », des programmes de formation ainsi que des séminaires scientifiques auxquels seraient conviés nos médecins algériens. Les professeurs turcs n’écartent pas l’éventualité de «déléguer, en cas de besoin, des chirurgiens spécialistes pour effectuer, à titre gracieux, des opérations jugées compliquées et délicates, au niveau d’établissements hospitaliers publics». Les nouveautés liées à la greffe hépatique, aux cellules souches, à la chirurgie oncologique, la neurochirurgie, la chirurgie orthopédique et à la chirurgie robotique, sont autant de points qui figurent parmi les sujets débattus, hier, à la faveur de cette rencontre. Conviés à prendre la parole, en cette occasion, les Prs Mohamed Osman Akcakaya, Duygu Derin, et Erden Ertüner se sont, tous, exprimés sur les soins qui y sont prodigués et les avancées enregistrées, chaque jour, dans le domaine médical.

Il convient de signaler, ici, que ces trois professeurs exercent au niveau du même établissement, Liv Hospital, en l’occurrence. Il s’agit, en fait, d’un important groupe hospitalier implanté du côté d’Istanbul, lequel est doté de plusieurs établissements sanitaires en sus d’un centre hospitalo-universitaire. Il faut dire que le siège qui a été visualisé via «Power Point» est visiblement une infrastructure gigantesque et impressionnante qui «offre des soins aux standards internationaux», met-on en avant. Ce qui est vraisemblablement clair, c’est que « Liv Hospital» compte renforcer sa position en Algérie et ce, en augmentant le nombre de patients oncologiques, notamment, ainsi que ceux nécessitant des chirurgies plutôt délicates.

C’est du moins ce qui ressort de la rencontre d’hier où il a été mis en exergue que « si toutes les spécialités médicales sont pratiquées dans cet important groupe hospitalier qui a des bureaux à travers différentes régions du monde, il n’en demeure pas moins que jusqu’à présent, les prestations assurées au sein des établissements relevant du groupe ne sont pas encore assez connues en Algérie, bien qu’ils accueillent des patients issus de plusieurs régions du monde, de la Chine au Bénin», fait-on remarquer notant par la même que Liv Hospital reçoit, tous les mois, 1.000 patients étrangers. «Nous voulons d’abord présenter le centre à la population», explique le Dr Fateh, responsable des relations internationales. Aussi et selon M. Mohamed Allègue, président de l’association nationale SOS Hépatite, l’objectif assigné à cette démarche est certes d’ordre informatif mais «pourrait, cependant, être suivi par la réalisation prochaine d’un partenariat pour le transfert de technologie au profit des praticiens algériens». L’on apprendra également que ce groupe hospitalier, qui a lourdement investi dans les équipements High Technology, s’appuie par ailleurs sur l’expertise médicale de professeurs en médecine de rang mondial. Concernant le domaine de l’oncologie, par exemple, le professeur Duygu Derin, médecin oncologue, a abordé la nouveauté technologique introduite dans le traitement des cancers, à savoir l’immunothérapie, qui est d’ailleurs pratiquée par ses soins et qui «stimule le système immunitaire du patient pour lutter contre le cancer».

D’autre part, l’intervenante mettra l’accent sur une autre technique, à savoir, celle «d’assurer au patient une chimiothérapie en même temps que l’immunothérapie». Cette combinaison des deux thérapies s’avère «très efficace», voire même «gagnante» dans certains cancers, notamment celui des ovaires où la patiente gagne douze mois de survie de plus par rapport à l’espérance de vie d’une personne bénéficiant d’autres thérapies.

C’est dire toute l’importance de cette «révolution médicale». Mieux, «à l’heure actuelle, on évoque même un espoir de guérison totale, en utilisant cette méthode, sur certains cancers», souligne le Pr Duygu Derin. Il est à noter, enfin, qu’à l’issue de la rencontre organisée au niveau de l’hôtel Sofitel d’Alger, la délégation de professeurs turcs devait se rendre à l’établissement hospitalier spécialisé de Douéra pour s’entretenir avec les spécialistes en orthopédie.

Soraya Guemmouri