lutte contre le cancer : mise en œuvre du plan

Le professeur Messaoud Zitouni, coordinateur du Plan national de lutte contre le cancer, a plaidé, hier à Tizi Ouzou, en faveur de la «rationalisation et l’optimisation» de la dépense des ressources financières destinées au secteur de la Santé, notamment pour le traitement du cancer.

S’exprimant en marge des travaux du premier colloque international en économie de la santé, intitulé «Le système de santé face à l’évaluation à l’aune de la transition plurielle : regards croisés», organisé par la faculté des sciences économiques, commerciales et sciences de gestion de l’université Mouloud-Mammeri, le coordinateur national du plan national de lutte contre le cancer a fait savoir que la santé coûte de plus en plus cher au Trésor public, d’où, selon lui, l’urgence et l’impérative nécessité de rationaliser et d’optimiser les dépenses consacrées pour le traitement de différentes pathologies, dont celle du cancer qui est des plus complexes et des plus budgétivores, pour améliorer la qualité des soins avec des coûts moins élevés.

« Il est normal que l’Etat mette plus d’argent dans le système de santé pour améliorer la qualité des soins, mais il est aussi important que cet argent soit utilisé d’une manière rationnelle et optimale », a-t-il rappelé, estimant que le secteur de la santé doit impérativement s’ouvrir à d’autres secteurs pour la coordination, la coopération, la concertation, notamment l’université « qui doit jouer un rôle important, étant le meilleur laboratoire de la réflexion pour aller vers une communauté solidaire entre les différents acteurs de la santé». Le professeur Zitouni a également indiqué que l’usage excessif des ressources financières dans la santé n’est pas propre à l’Algérie, dès lors que plusieurs pays du monde, comme les USA et la France, ont constaté qu’il y avait entre 20 et 30 % de dépenses de santé qui «sont non pertinentes». «C’est exactement le même constat pour notre pays», a-t-il reconnu, en insistant sur la nécessité de diminuer des dépenses qui ne sont pas «rationnellement programmées». La rationalisation de la dépense et son optimisation est aussi recommandée par le professeur dans les soins des pathologies de cancer dont « les charges financières et pathologiques vont aller en augmentant malheureusement ».

Les efforts financiers et économiques de l’Etat, a-t-il ajouté, doivent tendre à diminuer le taux de mortalité parmi les personnes porteuses de pathologies cancéreuses qui sont actuellement au nombre de 50.000 avec un nombre de décès «assez élevé par rapport aux pays développés». Les dépenses dans la lutte contre le cancer vont, selon le professeur Zitouni, connaître une nette augmentation en raison des moyens de plus en plus sophistiqués utilisés dans le traitement de cette maladie, notamment les thérapies ciblées ou innovantes. Dans l’optique de réduire ces dépenses, le coordinateur du plan national de lutte contre le cancer a indiqué que l’urgence actuellement est d’orienter les ressources financières vers le dépistage précoce des cancers, la prévention, la prise de décision thérapeutique collégiale, des soins palliatifs, la formation et la recherche, l’exploitation rationnelle des équipements et la maîtrise des coûts thérapeutiques ainsi que l’investissement davantage dans la ressource humaine, entre autres. Par ailleurs, le professeur Zitouni a assuré que la mise en œuvre du plan national de lutte contre le cancer, mis en place par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, est « en très bonne voie».

Bel. Adrar