L’ENTREFILET : Le fleuron

Depuis son inauguration, l’Opéra d’Alger s’est déjà taillé une sacrée réputation. Un fleuron. On y a vu se succéder festivals et méga concerts qui ont marqué la vie culturelle nationale de ces dernières années.

Chacun y allait de son commentaire et de sa théorie à la réception de l’imposant édifice, « dépense inutile et gouffre à budgets voué à la déliquescence », entendions-nous (croyons-nous ?). Après plus de deux années de sa naissance, l’Opéra d’Alger suscite admiration et fierté. L’avis quasi-unanime des grandes personnalités de l’opéra et de la musique classique des quatre coins du monde ne trompe pas. Il n’y a qu’à feuilleter les riches programmes qui y sont proposés à un public de plus en plus nombreux.

Enfin, ce pôle culturel doit en grande partie sa réussite au choix judicieux de son staff dirigeant, avec à la barre le maestro Noureddine Saoudi, une figure imposante de la musique et de la culture en général, qui a fait ses preuves à chaque levée de rideau.

K. Morsli