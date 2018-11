ANEP : Vibrant hommage à Chaïb Dzaïr

Un vibrant hommage a été rendu à Chaïb Dzaïr dans l’espace livresque qui lui est dédié par l’ANEP. Chaïb Dzaïr, par-delà les décennies d’oubli où elle a été cloisonnée, a réinvesti, hier, les lieux de la mémoire collective, accompagnée d'une forte assistance venue lui rendre hommage. Tombée aux côtés de Badji Mokhtar, le 19 novembre 1954, dans les environs de Guelma, la jeune fille au prénom-présage a été désignée par le destin à mourir pour que l’Algérie puisse conquérir sa place de pays libre. Chahida algérienne est venue parler du récit qu’elle lui a consacré. C’est lors d’une rencontre-débat sur le rôle de la femme dans la guerre de libération nationale, organisée par le quotidien national El Moudjahid et l’association Machaâl Echahid, en coordination avec la librairie Chaïb-Dzaïr, en présence d’une assistance venue participer à cet hommage. Les invités-conférenciers, dont l’historien Mohamed Lahcen Zeghidi, les auteurs Yamina Cherad, Zoubeida Mameri et Amar Belkhodja. le témoignage des auteurs sur la participation des femmes algériennes à cette guerre était entière et a amplement contribué à son succès. Les participants ont souligné que la femme algérienne a eu un rôle décisif durant la guerre de libération nationale, soutenant que sa contribution a été remarquable à tous les niveaux renforçant les rangs des moudjahidine qu'elle soutenait dans leur lutte contre le colonialisme. Dans ce contexte, l’enseignant d’histoire à l’université d’Alger Mohamed Lahcen Zighid a souligné, dans sa communication, que «leur participation à la révolution était efficace et pleine sur tous les aspects, comme moudjahida portant les armes, militante formatrice et fidaie». Il a soutenu «que la femme algérienne était parmi les premières à adhérer à la guerre de libération nationale surtout après la grève des étudiants, le 19 mai 1956", ajoutant qu’«elle était l’élément de base dans le domaine du soutien, de l'activité en ville et dans le monde rural». L’une des héroïnes de la guerre de Libération, Zoubida Mameria, à qui l’on doit l’existence de la "chahida" algérienne, a consacré un récit à travers lequel elle a rendu hommage à Chaïb Dzaïr. Si ce n’est cette auteur, le nom de la première jeune fille morte au maquis, à la fleur de l’âge, 23 ans, serait jusqu’à aujourd'hui dans les oubliettes. Au cours de son intervention, Zoubeida Mameria a abordé plusieurs vecteurs, entre autres les combattantes restées anonymes ou peu médiatisées, à l’exemple de Zoubida Ould Kablia dont on ne parle que rarement par rapport à d’autres surmédiatisées. «A chaque fois que l’on fait quelque chose pour Chaïb Dzaïr, je gagne quelque chose», nous dira Mme Mameria en marge de cette rencontre, «c’est une campagne de militantisme que je fais contre l’oublie de cette chahida… on parle de tout le monde sauf d’elle», souligne-t-elle. Scénariste, Zoubeida Mameria espère vivement que le film sur Chaïb Dzaïr se matérialisera. «Je m’appuie sur des faits réels en y mettant de l’émotion et faire en sorte que le lecteur y soit réceptif», a-t-elle conclu.

Sihem Oubraham