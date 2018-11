Le DG de la Pêche et de l’Aquaculture, invité de notre Forum : « Alger, Capitale de l’économie bleue au mois de décembre »

-Alger abritera, le 4 décembre prochain, une conférence ministérielle des 5+5 sur le développement de l’économie bleue.

-Le quota de pêche de thon rouge pour l’Algérie, pour 2019, est de 1.450 tonnes, celui de 2018 a été totalement pêché (1.306 tonnes).

-Le cadre juridique régissant la ré-exploitation du corail a été en partie finalisé. Il reste deux textes relatifs aux douanes au niveau

du ministère des Finances.

Le directeur général de la pêche et de l’aquaculture a annoncé, hier au Forum d’El Moudjahid, que l’Algérie a reçu, mardi dernier, l’accord de l’ICAT pour la réalisation de trois fermes marines pour l’engraissement du thon rouge, ainsi que l’augmentation de la flottille pour être à la hauteur du quota réservé à notre pays. La quantité consacrée à la pêche artisanale sera de l’ordre de 50 tonnes.



L’histoire de l’Algérien avec le poisson remonte à loin. Produit hors de portée des petites bourses, voire des moyennes, le poisson s’est toujours fait désirer par la table des Algériens. Et justement, pour le rendre accessible d’abord, de gros efforts ont été consentis par les pouvoirs publics. Ces derniers, comme l’a expliqué Tahar Hamouche, directeur général de la Pêche et de l’Aquaculture, ont, depuis l’année 2000, fait du secteur un secteur économique par excellence et un secteur productif. Ainsi, explique notre invité, ces dernières années, on enregistre une dynamique d’investissement inscrite dans la politique du département de Bouazghi, et du plan d’action du gouvernement, qui visent la diversification de l’économie nationale et la création d’emplois et de richesses. L’objectif de toute cette stratégie est de doubler la production nationale. C’est-à-dire passer de cent mille tonnes à deux cent mille tonnes. Le défi est en mesure d’être relevé, puisqu’actuellement la production nationale est de l’ordre de 120.000 tonnes. Si sur le terrain, ce n’est pas encore palpable, les chiffres présentés par M. Hamouche montrent qu’il y a une nette augmentation de la production. Cette croissance, de l’ordre de 20%, est le fruit de tous les investissements réalisés. Notre invité rappelle et cite comme exemple la flottille nationale, qui est passée de 1.000 unités en 2000, à plus de 5.500 unités. Quant au nombre de ports et d’abris de pêche, leur nombre est passé d’une vingtaine à 44. Les chiffres liés à l’emploi sont également en hausse

(de 10.000 à 70.000). Pour notre invité, ces chiffres sont le résultats directs de près de 60 milliards de dinars d’investissement. Mais aujourd’hui, s’il y a un challenge, c’est bien le développement de l’aquaculture. Car c’est cette option qui va permettre d’augmenter l’offre et de réduire les prix, mais surtout de régler la problématique de la raréfaction de la ressource halieutique. C’est pourquoi l’augmentation de la production passe inévitablement par le développement de l’aquaculture et par l’incitation des citoyens à consommer les produits aquacoles, surtout qu’ils sont identiques à ceux de la mer sur le plan nutritionnel.



L’aquaculture saharienne, une référence mondiale



Depuis quelques années, l’Algérie a pris le choix et la décision d’investir dans l’aquaculture. Notre invité a expliqué que ce développement se fait à trois niveaux. Sur le plan continental, sur le plan aqua-marin, et à travers l’intégration de l’aquaculture à l’agriculture.

Cette politique à drainé une forte dynamique d’investissements. Et si, il y a seulement deux ans, les bilans étaient timides, quelque vingt projets, aujourd’hui on dénombre, selon M. Hamouche, 65 projets réalisés et en production, 65 projets en cours de réalisation et environ 192 projets qui attendent l’aval du CNRDPA et des autorités locales. C’est dire qu’il s’agit d’une activité très maîtrisée. Et que l’intérêt est grandissant. Pour preuve, il y a quelques jours, la wilaya de Mostaganem a enregistré un gros projet d’aquaculture de 40 cages d’une capacité de 4.000 tonnes

(l’équivalent de la production d’une wilaya comme Jijel). Ce projet est un parmi les 13 en cours de réalisation. Quant à l’aquaculture saharienne, elle est devenue, selon les propos de notre invité, une référence mondiale. Abordant cette problématique de la pêche du thon rouge, et cette décision de fixer des quotas pour chaque pays, M. Hamouche a annoncé que l’Algérie a reçu, mardi dernier, l’accord de l’ICAT pour la réalisation de trois fermes marines pour l’engraissement du thon rouge ainsi que l’augmentation de la flottille pour être à la hauteur du quota réservé à notre pays.

La quantité consacrée à la pêche artisanale sera de l’ordre de 50 tonnes. Pour ce qui est du quota pour l’Algérie, pour 2019, il est de 1.450 tonnes ; celui de 2018 a été totalement pêché (1.306 tonnes) par les 14 navires réservés à cet effet.

Il faut souligner les efforts des équipes négociatrices qui ont permis de quadrupler le quota, après que l’Algérie ait perdu sa part. Il faut souligner que toute la quantité pêchée est destinée, en raison de la forte valeur marchande, à l’exportation, notamment vers les marchés asiatiques. Enfin, Alger sera le 4 décembre prochain la capitale de l’économie bleue. La conférence ministérielle des 5+5 sera sanctionnée par la déclaration d’Alger. Une initiative qui mettra en place une feuille de route pour la conduite du développement de l’économie bleue en Méditerranée occidentale.

Nora Chergui