Industrie « Made in Bladi » : « BAIC » assemblera 45.000 véhicules en 2019

Une nouvelle usine de montage automobile sera inaugurée très bientôt, précisément au début du mois de décembre. Il s’agit de l’usine d’assemblage de la marque chinoise BAIC Auto Group (Beijing Automotive) qui a élu domicile dans la wilaya de Batna.Le projet en question est réalisé en partenariat avec la société algérienne «E-S Automobile» spécialisée dans la commercialisation et la distribution automobile de la marque BAIC sur le marché algérien, a indiqué le directeur général de la société algérienne, Noureddine Sariak, au site web d’information fildalgerie.com Selon la même source, BAIC débutera dans le montage en CKD avec un taux d’intégration de 26% pour la première année pour atteindre à la fin 2019 les 75%. Pour Noureddine Sariak, ces taux élevés par rapport à la concurrence s’expliquent par l’acquisition d’une ligne de montage en CKD en plus de la signature de E-S Automobile avec pas moins de cinq entreprises nationales spécialisées dans la sous-traitance (câbles, pneus pare-brises, plastiques et sièges). Toujours selon fildalgerie.com, la ligne robotisée d’assemblage sera dotée dès 2019 d’ateliers de soudage et de peinture robotisés, ce qui augmentera davantage le taux d’intégration du montage des véhicules BAIC, qui répondent aux normes internationales de la marque qui distribue ses modèles dans plusieurs pays dans le monde. Au chapitre de la formation, M. Sariak soulignera qu’un «grand investissement a été fait sur le plan de la ressource humaine afin de garantir une qualité de produit «irréprochable» et un service de «haute facture». Pour ce qui est de la capacité de production, il dira que son entreprise «compte atteindre le chiffre de 45.000 unités dès la première année d’activité avant d’augmenter la cadence pour les prochaines années». Notre interlocuteur précisera dans le même contexte, que «l’usine assemblera cinq modèles différents avec un châssis identique, quatre dans le segment touristique, à savoir BAIC BJ40, D20, X25 et SUV X35 et un modèle utilitaire, un pick-up ressemblant étrangement au Dodge RAM 4×4 diesel. Les modèles touristiques seront également équipés de kit GPL. Le constructeur chinois prévoit également en 2019 la production de nouveaux modèles pour étoffer sa gamme proposée sur le marché local. Côté technique, la gamme de voitures BAIC qui sera assemblée en Algérie accueillera des moteurs essences et diesel aux normes de dépollution Euro 5, ce qui est une première puisque les autres constructeurs proposent uniquement des blocs moteurs aux normes euro 3 et euro 4. Les mêmes modèles embarqueront les derniers équipements dédiés à la sécurité, à la conduite et confort des occupants, ajoutera M. Sariak. Pour le responsable de BAIC, dans une première étape, les moteurs seront importés avant d’être fabriqués à 100% en Algérie dans une usine dédiée à cet effet pour une seconde phase. «Le constructeur garantira ses véhicules durant cinq années ou 120.000 km et 7 ans ou 200.000 km en 2019», précise la même source. Une façon de démonter à sa clientèle que les produits BAIC sont de qualité supérieure.

A noter que tous les modèles seront exposés lors de la nouvelle édition du Salon de l’automobile de l’Ouest (Autowest) qui se tiendra du 9 au 15 décembre 2018. Côté prix, M. Sariak promet que les tarifs des véhicules appliqués par sa concession actuellement seront revus à la baisse à hauteur de 25%.

Pour rappel, la wilaya de Batna compte déjà deux autres usines de montage, à savoir celle de Hyundai camions et bus et les véhicules touristes de KIA, du Global Groupe. Une wilaya que le gouvernement voudrait bien la propulser au niveau d’un pôle de construction mécanique en Algérie.

Mohamed Mendaci