Sous-traitance industrielle : Qualité et prix compétitifs

Un annuaire regroupant les entreprises susceptibles d’intervenir dans le secteur de la sous-traitance est en étude au niveau du ministère de l’Industrie et des Mines, à indiqué hier le ministre du secteur, Youcef Yousfi.

Interrogé par la presse en marge de sa visite inaugurale du Salon international de la sous-traitance, ALGEST 2018, M. Yousfi a fait savoir que cet annuaire visera à lister les entreprises et les produits et composants qu’elles fabriquent notamment en terme de qualité et de coût. Le ministre a également indiqué que son département ministériel vise à chercher les moyens de lier les entreprises entre elles, donneurs et sous-traitants. «Nous cherchons les moyens de faire en sorte qu’elles puissent coopérer ensemble et produire les composants industriels dans les différents secteurs», a-t-il indiqué, estimant que la sous-traitance est un élément de base de l’industrie. En outre, M. Yousfi a fait observer que plusieurs produits d’équipements peuvent être fabriqués localement.

Comme le font les entreprises publiques du secteur de l’énergie faisant fabriquer une part de leurs pièces industrielles en Algérie. A noter que lors de sa visite d’inauguration au niveau des différents stands du salon ALGEST 2018, M. Yousfi a appelé les opérateurs locaux présents à fournir plus d’efforts pour collaborer entre eux, les invitant à s’enquérir sur d’éventuels partenaires dans le cadre de la sous-traitance industrielle. De plus, il a insisté sur la nécessité d’augmenter les taux d’intégration et la qualité des équipements produits par les entreprises locales pour répondre à la demande des donneurs d’ordre, notamment dans le secteur automobile.

Pour rappel, il s’agit de la 5e édition de ce salon, qui se déroule jusqu’au 24 novembre au palais des expositions d’Alger. Co-organisé par le World Trade Center Algiers (WTCA) et la Bourse algérienne de la sous-traitance et des partenariats (BASTP), le Salon accueille cette année 92 exposants répartis entre donneurs et receveurs d’ordre dans les filières liées à la métallurgie, la sidérurgie, la mécanique, l’électricité, l’électronique et la plasturgie, ainsi que les métiers relatifs aux services. Au-delà des secteurs traditionnels, cette édition voit la présence des secteurs du montage automobile, de l’énergie (Sonatrach et Sonelgaz notamment), du transport, du développement durable et de l’industrie militaire relevant du ministère de la Défense nationale (MDN). Des conférences et des rencontres B to B se tiennent également au cours de cet événement.