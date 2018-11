Infrastructures routières : Le Niger, intéressé par les réalisations de l’Algérie

Le ministre nigérien de l’Equipement, Abdulaye Kadi, a déclaré, hier à Médéa, que les avancées réalisées par l’Algérie en matière d’infrastructures routières «encourage notre pays à suivre cet exemple», exprimant le souhait de «tirer profit de l’expertise des grandes entreprises algériennes» dans le domaine des travaux publics. S’exprimant en marge de la visite sur le chantier de réalisation du projet de modernisation de l’axe Chiffa-Berrouaghia, le ministre nigérien a qualifié d'«envergure» les travaux menés dans le cadre de ce projet routier structurant qui relie les régions nord du pays à celles dans le sud algérien, tout en affirmant que les grands ouvrages d’art réalisés le longs de ce tronçon «sont loin d’être de simples ouvrages, mais d’une envergure qui témoigne du bond qualitatif qu’a atteint le secteur des travaux publics en Algérie». «L’avance qu’enregistre la partie algérienne dans la concrétisation du projet de transsaharienne nous incite et nous encourage à entamer, le plutôt possible, la réalisation du tronçon qui traverse le territoire du Niger», a affirmé Abdoulaye Kadi, lors de son déplacement sur le chantier du projet de modernisation de l’axe Chiffa-Berrouaghia.

Saluant les efforts accomplis par le groupement d’entreprises engagées sur ce chantier, le ministre nigérien a fait part de son souhait de «bénéficier du savoir-faire de ces entreprises» pour la réalisation de projets routiers au Niger. Le ministre nigérien de l’Equipement s’est rendu, dans la matinée, sur le site abritant les deux tunnels, en phase d’achèvement, qui font la jonction entre Sid-Madani, commune de la Chiffa (Blida), et la localité d’El-Hamdania (Médéa), puis a emprunté l’imposant viaduc qui surplombe Oued Chiffa, qui sera opérationnel dans quelques semaines, avant de marquer des haltes au niveau des échangeurs d’El-Hamdania, Médéa-nord et Ouzera, en cours de réalisation. Un exposé détaillé sur ce projet routier structurant, qui constitue un segment important de l’autoroute qui relie les régions du nord du pays à celles dans le sud, a été présenté au ministre nigérien qui pu constater l’effort colossal consenti par l’Algérie dans le cadre de la modernisation de son réseau routier national.

Le ministre nigérien avait entamé, pour rappel, une visite en Algérie dans le cadre des échanges de coopération et de partenariat avec le ministère des Travaux publics et des Transports, notamment le projet de la route transsaharienne.