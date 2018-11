Salon international des travaux publics : Projets de coopération fructueux

Le Salon international des travaux publics (SITP 2018) a ouvert ses portes hier au Palais des expositions (Pins maritimes) à Alger. La 16e édition du Salon a été inauguré par le ministre des Travaux publics et des transports, Abdelghani Zaâlane, en présence de plusieurs autres ministres.

Le ministre souhaite qu’au SITP soit réalisé «un espace de concrétisation de projets de partenariat efficients, ouvrant la voie à un développement économique à travers la création de postes d’emploi, et la création de la richesse», deux facteurs nécessaires «qui seront à l’avantage de l’économie par l’amélioration du taux de croissance, pour améliorer le profit et le bien-être de la population».

En permettant aux acteurs économiques de tisser des relations de coopération et en saisissant ainsi les différentes opportunités d’investissement, le SITP est devenu au fil des années un cadre idéal d’échange d’expériences et d’expertises, c’est ce qu’a affirmé M. Zaâlane confiant quant aux «formes de coopération qui continueront de se développer dans l’intérêt de tous»

Pour cette 16e édition, 307 exposants sont présents, dont 233 entreprises locales et 74 firmes venues de neuf pays, l’Espagne étant invité d’honneur.

Dans une conférence de presse M. Zaâlane s’est dit «content» de la forte participation, tant nationale qu’étrangère, précisant que «le secteur des travaux publics a connu un saut qualitatif majeur depuis 1999». Hisser ce secteur au rang des choix stratégiques pour le développement de l’infrastructure «a pour objectif de consolider les acquis de notre pays» a-t-il ajouté.

A cet effet, le ministre a mis en exergue «la concrétisation de projets faramineux tels que la réalisation de plus de 23.000 km de routes communales et interwilayales, plus de 5.000 km d’ouvrages d’art, plus de 4200 km de voie ferrée, en plus de doter six villes du pays de moyens de transports modernes (tramway et métro)» c’est une épopée de réalisations» dira-t-il.

La thématique retenue pour cette édition est «réaliste et efficiente», le SITP sera «l’occasion pour l’Algérie de présenter son expérience, et ainsi consolider les programmes d’échange avec les partenaires économiques»a souligné M. Zaâlane.

L’un des vecteurs du développement et de la croissance économique, le secteur des travaux publics, demeure «prioritaire et stratégique dans les différents programmes du Président de la République» a expliqué le ministre qui a assuré que «la forte participation confirme que les firmes étrangères demeurent convaincues de la capacité de notre pays à relever les défis économiques».

Faut-il signaler que l’organisation de ce Salon intervient dans une conjoncture économique difficile, néanmoins «le choix de d’améliorer le secteur des Travaux publics atteste, explique M. Zaâlane, l’intérêt qu’accorde l’Etat au développement de l’infrastructure, en dépit de la situation financière».

En effet, ce Salon se tient au moment où le secteur des travaux publics et des transports constitue une composante déterminante dans l’activité économique et sociale du pays et »une priorité pour les pouvoir publics dans les grands choix d’investissements»

«Un espace pour tisser les relations de partenariat», le ministre avait raison de le souligner, car déjà, en ce premier jour, les projets de coopération s’annoncent fructueux avec la réalisation de treize conventions, mémorandums, et joint-venture, portant notamment sur la création d’entreprises mixtes.



Promotion des exportations hors hydrocarbures



Le ministère du Commerce a signé trois accords-cadres pour le transport par voies maritime, terrestre et aérienne de marchandises destinées à l’export. Concernant le transport par voie maritime de frets destinés à l’export, le premier accord-cadre a été signé entre le ministère du Commerce et le groupe algérien de transport maritime (GATMA).

S’agissant du deuxième accord-cadre, il a été paraphé par le ministère du Commerce avec le groupe de transport de marchandises et logistique (LOGITRANS), dans l’optique de transporter par voie terrestre de smarchandises destinées à l’export. Quant au troisième accord-cadre portant sur le transport par voie aérienne de marchandises destinées à l’export, il a été également signé entre le ministère du Commerce et la Compagnie nationale Air Algérie CARGO.

Présent à la cérémonie de signature, le ministre du Commerce, Saïd Djellab a indiqué que ces accords, premiers de genre, s’inscrivent dans le cadre de la promotion des exportations hors-hydrocarbures, notamment vers les pays africains et asiatiques. «Cette initiative s’inscrit dans le cadre des orientations du Président de la République visant à encourager les exportations hors-hydrocarbures du pays qui œuvre à diversifier son économie», a indiqué M. Djellab La signature de ces accords-cadres ouvre ainsi la voie au soutien au transport de marchandises destinées à l’export, par voies maritime, terrestre et aérienne.

Des formations adéquates



Plusieurs conventions cadres dans le domaine de la formation professionnelle ont été signées entre des groupes d’infrastructure de travaux publics et des Ecoles supérieures nationales, pour une coopération technique, scientifique et pédagogique. Ainsi, la première convention cadre a été signée entre le groupe d’infrastructure de travaux publics maritimes (GITRAMA) et le groupe d’infrastructure de travaux routiers et d’ouvrages d’Art (GITRA).

En vertu de cette convention, les cadres et les employés des 18 filiales du groupe GITRA bénéficieront des formations au niveau de l’Ecole des métiers de l’entreprise publique SONATRO, filiale du groupe GITRAMA. Concernant la deuxième, troisième et quatrième convention, elles ont été signée entre le groupe GITRAMA et respectivement l’Ecole nationale supérieure d’hydraulique (ENSH), l’Ecole nationale supérieure des sciences de la mer et de l’aménagement du littoral (ENSSMAL) et l’Ecole nationale supérieure de la marine (ENSM).

En vertu de ces conventions, les étudiants des trois écoles suivront, pour des formations dans les différents départements du groupe GITRAMA et ses filiales. En outre, un mémorandum d’entente a été signé entre les entreprises publiques ENGOA, et EVSM, filiales du groupe GITRA et la Société China Railway Construction Corporation(CRCCI) pour la création d’une société mixte dans le domaine des travaux publics.

A ces conventions et mémorandum, s’ajoute une convention cadre signée entre le groupe GITRA et l’Ecole nationale supérieure des travaux publics (ENSTP).

Il a été également procédé à la signature d’un accord de coopération entre l’Agence nationale d’études et de suivi de la réalisation des investissements ferroviaires (ANESRIF) et l’Université de M’Hamed-Bougara (Boumerdes). La dernière convention a été signée entre l’Organisme de contrôle technique des travaux publics (CTTP) et l’Ecole nationale supérieure des travaux publics (ENSTP).

La cérémonie de signature a vu la présence des ministres respectivement celui des Travaux Publics et Transport, de la Formation Professionnelle et de l’Enseignement supérieur.

M. Zaâlane a expliqué que l’objet de ces accords est «de faciliter aux opérateurs nationaux le transport de leurs marchandises exportables».

«Le Fond spécial pour la promotion des exportations (FSPE) s’occupe de subventionner l’écart des couts de transports à travers des mesures incitatives» a-t-il ajouté.

Tahar Kaidi et Agences