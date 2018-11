Air Algérie : Recrutement de techniciens et d’ingénieurs

La compagnie nationale Air Algérie annonce l’ouverture d’une campagne de recrutement destinée aux techniciens et aux ingénieurs pour le compte de sa division maintenance et réparation des aéronefs, a-t-on constaté dans un encart publicitaire paru sur les colonnes d’El Moudjahid.

Contacté par nos soins, le chargé de communication de la compagnie nous a assuré que cet avis d’appel à candidature n’a rien à voir avec la dernière grève des techniciens et des ingénieurs relevant de cette structure. «Ce recrutement s’inscrit pleinement dans le cadre du renforcement de notre flotte», a indiqué à cet effet, Amine Andaloussi. En outre, et afin de répondre aux appréhensions exprimées par le syndicat national de la maintenance qui craint qu’aucune nouvelle recrue, fraîchement diplômée, ne peut exercer avant 5 années de formation, notre source s’est voulue à ce propos rassurante en affirmant que «les nouvelles recrues seront prises en charge comme il se doit et bien formées par des instructeurs compétents et qualifiés».

Pour revenir à cet avis d’appel à candidature, Air Algérie précise que les candidats doivent remplir un certain nombre de conditions parmi lesquelles, il faut être de nationalité algérienne, titulaire d’un baccalauréat et avoir à son actif trois années universitaires (TS, licence, LMD, DEUA) dans les filières génie mécanique, électromagnétique, électrique, énergétique, aéronautique pour le poste de technicien et cinq années universitaires ou plus dans les mêmes filières pour les ingénieurs. Il est, notamment, recommandé d’avoir une bonne maîtrise de la langue anglaise, être en situation régulière vis-à-vis du service militaire ainsi qu’être libre de tout engagement.

Il est à noter que la section syndicale d’Air Algérie est revenue récemment sur la polémique qui a ciblé récemment le pavillon national et a assuré qu’avant chaque départ, «l’avion est soumis à trois contrôles rigoureux exercés par le mécanicien d’avion, le service de contrôle interne à la compagnie (SACA) et le personnel navigant technique».

À l’arrivée à destination, et à l’instar des autres compagnies aériennes mondiales, «l’avion d’Air Algérie est lui aussi soumis à un énième contrôle technique par les autorités habilitées tel SAFA (Safety assemblement of foreign aircraft) pour la région d’Europe, avait fait savoir la même source. Ainsi, la section syndicale d’Air Algérie «réfute toutes les informations à sensation en qualifiant leurs auteurs de personnes qui n’hésitent pas à utiliser tous les moyens pour calomnier et diffamer, et commettent l’imprudence de douter et de s’attaquer à la maintenance aéronautique algérienne qui a déjà acquis ses lettres de noblesse depuis des décennies». «Le travail accompli actuellement dans des installations ultra modernes est de grande qualité et n’a rien à envier aux autres compétences étrangères», s’est félicité ledit syndicat.

Il y a lieu de souligner à la fin que le gouvernement a approuvé récemment la proposition pour l’acquisition de 30 nouveaux appareils Boeing et Airbus, comme l’a annoncé le président-directeur général de la compagnie aérienne nationale Air Algérie.

M. Bakhouche Allache a fait savoir que cette décision intervient dans le cadre de la stratégie de la société visant à agrandir et renforcer avec de nouvelles lignes internationales. «La grande partie de l’enveloppe allouée par le Trésor public et qui s’élève à 20.000 milliards de centimes est destinée à l’acquisition de ces nouveaux appareils». Cette importante enveloppe ne vient pas directement du Trésor public, «ce n’est pas l’argent du contribuable ce sont des crédits contractés auprès des institutions financière nationales que notre compagnie Air Algérie remboursera comme elle rembourse aujourd’hui les crédits anciens», a tenu à le préciser, Amine Andaloussi, le porte-parole de la compagnie.

Sami Kaïdi