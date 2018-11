Transfert d’expertise en management entrepreneurial : bénéficier de l’expérience canadienne

L’université Oran 1 Ahmed-Ben-Bella, en partenariat avec la firme de gestion-conseil publique SAJE Montréal Centre, a lancé, avant-hier, la première session de formation en gestion-conseil et le transfert d’expertise en management entrepreneurial. Selon un responsable de la cellule de communication, « cette formation vient concrétiser le protocole d’entente de collaboration conclu les entre les deux institutions ». Cette première session, de deux jours, s’est déroulée au siège du rectorat de l’Université Oran 1 et a porté sur l’introduction au programme de la formation en gestion-conseil, en abordant des thèmes comme les principes fondamentaux de la gestion-conseil appliquée à la création et au développement d’entreprise ainsi que la pédagogie entrepreneuriale dans le cadre d’une démarche contractuelle par objectifs. La session de novembre (la première d’une série de 7 sessions sur l’année universitaire 2018-2019) a regroupé trente enseignants-chercheurs des différentes familles de disciplines représentées à l’Université Oran1, parmi lesquelles, les sciences médicales, les sciences exactes, les sciences et techniques, les sciences de la nature et de la vie, les lettres, les arts et les sciences humaines. Elle a été animée par le docteur Abderrahmane Bénariba, directeur général du développement et de la gestion des projets auprès de la firme de gestion- conseil publique SAJE Montréal Centre, conseiller senior et expert international en développement d’entreprises, a-t-on indiqué. L’on saura par ailleurs qu’une séance d’information sur des programmes de formation mini-MBA en gestion d’entreprise sera organisée, demain jeudi, toujours en partenariat avec la firme SAJE à la salle de réunion du rectorat de l’Université Oran1 (ex-IAP).

Les responsables des ressources humaines des entreprises sont principalement concernés par cette opération. Il convient de souligner que le SAJE Montréal, fondé en 1985, est un organisme de gestion-conseil dont la mission est de stimuler, favoriser et soutenir le démarrage et l’expansion des petites et moyennes entreprises au Québec. Il est l’un des plus importantes institutions québécoises dédiées au développement entrepreneurial.

Amel Saher