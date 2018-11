Gastronomie : La cuisine italienne s’invite dans nos assiettes

En Algérie, comme ailleurs dans le monde, la semaine de la cuisine italienne s’étalera jusqu’au 25 du mois courant. Une occasion pour présenter multiples activités afin de familiariser encore plus le public algérien, dans le cadre du partenariat entre les deux pays, avec des produits de qualité, des recettes connues ou inattendues et différentes régions si typiques d'Italie.

«Suite aux éditions de 2016 et 2017, la gastronomie italienne sera de nouveau mise à l’honneur dans le monde entier à travers cette manifestation qui vise à promouvoir les traditions culinaires et gastronomiques en tant que signes distinctifs de l’identité et de la multiculturelle», a notamment souligné l’Ambassadeur d’Italie à Alger, Pasquale Ferrara.

Cette manifestation culturelle est d'abord celle du partage et de la rencontre, d'un art de la conversation à table. La cuisine a toujours été un pont entre les peuples, un vecteur d’art culinaire mais aussi de fraternité et de convivialité. A travers cette semaine qui vise à promouvoir les traditions culinaires et gastronomiques en tant que signes distinctifs de l’identité et de la culture italienne, les organisateurs, insistent sur la rencontre entre territoires, en mettant l’accent sur les régions côtières italiennes et sur la production agroalimentaire de qualité qui caractérisent une cuisine ensoleillée, parfumée, riche en couleurs, en arômes et en saveurs et surtout parmi celles qui s'exportent le mieux. Ils précisent que l’édition de cette année sera focalisée sur un riche programme en événements est prévu pour permettre aux amoureux de la bonne cuisine de découvrir les plus belles saveurs de l’Italie, d’approfondir la connaissance des produits gastronomiques italiens et de confirmer leur proximité à la cuisine algérienne grâce aux racines et traditions méditerranéennes communes aux deux pays.

Pour voyager ensemble dans le monde de la cuisine italienne, un riche programme en événements est organisé par l’Ambassade et l’Institut culturel italien avec la collaboration de partenaires locaux et le soutien précieux des sponsors. Une série de conférences y sont programmées, dont celle intitulée «Rossini entre musique et cuisine» et qui sera animée par le maire délégué de la ville de Pesaro, Daniele Vimini, le 21 novembre à 18h auprès de l’Institut italien de culture. On notera au menu la projection de deux films liés directement ou indirectement à l’art de la table, ainsi que des ateliers culinaires animés par le grand chef Giuseppe Dalessio. Des restaurants adhérents rendront hommage à l’art de vivre et à la «dolce vita» italienne à travers des plats et menus sélectionnés. Un show pizza ouvert au public est prévu le vendredi 23 novembre à partir de 15h au food-court du centre commercial Ardis, où les pizzaiolos acrobates, Alessandro Gullotto et Danilo Pagano, de la Nationale italienne des Pizzaioli acrobates, enflammeront le public présent avec des voltiges de disques de pâte à pizza sur des musiques italiennes connues.

Sur un autre plan l’Agence italienne pour le Commerce extérieur, en collaboration avec la Chambre algérienne de commerce et d’industrie et la Chambre nationale de l’agriculture, organise, à cette occasion une mission d’opérateurs italiens du secteur agricole et agro industriel qui aura lieu du 25 au 29 novembre courant dans les wilayas d’Alger d’Annaba et de Mostaganem.

L’initiative, ayant pour objectif de faciliter les partenariats productifs et les accords de collaboration industrielle avec un programme de séminaires, de rencontres d’affaires et de visites d’entreprises.Il y a lieu de rappeler que la première édition de cette manifestation culinaire «in live» de 2016, avait mis en avant la gastronomie de la Sicile. Par contre la seconde qui a eu lieu, l’année dernière, a mis l’accent sur la Sardaigne qui a dévoilé toutes ses richesses gastronomiques marquées par de longs siècles d'occupation par différentes peuplades du monde.

Pour cette année c’est au tour des régions côtières italiennes qui nous proposent des spécialités gastronomiques et des plats typiques absolument délicieux.

Avec des spécialités propres à chaque région, des recettes au goût inimitable, la cuisine transalpine n’a pas fini de nous séduire !

Sarah Sofi