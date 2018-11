Algérie - Niger : De grandes opportunités de coopération

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaalane, et le ministre nigérien de l’Equipement, Kadi Abdoulaye, ont tenu hier à Alger une rencontre durant laquelle ils ont évoqué les opportunités de coopération dans le secteur des transports et des travaux publics.

Outre les deux ministres, cette réunion de travail a regroupé des responsables du ministère nigérien de l’Equipement avec leurs homologues algériens et l’ambassadeur nigérien à Alger. M.M Zaalane et Kadi se sont ainsi félicité des «bonnes» relations de coopération entre l’Algérie et le Niger, soulignant la nécessité pour les deux pays d’échanger leurs expériences, notamment dans le domaine de la formation. A ce propos, M. Zaalane a affirmé que l’Algérie et le Niger entretenaient d’«excellentes» relations de fraternité, d’amitié et de bon voisinage, ajoutant que cette réunion de travail était une opportunité pour renforcer davantage cette coopération et la rendre «plus prometteuse» dans les domaines d’intérêt commun. Considérant que le secteur des transports constitue un levier important dans le développement économique et social, le ministre a soutenu que l’Algérie, consciente de cet enjeu, avait consenti, ces dernières années, de grands efforts dans le domaine des transports routier, aérien, maritime et ferroviaire, tout en accordant également un intérêt particulier au volet formation.

Selon lui, tous ces efforts ont permis à l’Algérie d’acquérir un avoir-faire et une «solide» expérience devant être partagés avec le Niger. Pour sa part, M. Kadi Abdoulaye a salué les relations historiques «solides» entre les deux pays. «Notre visite en Algérie est le témoignage éloquent de la volonté politique de nos deux Chefs d’Etat de voir se concrétiser et se consolider les excellentes relations d’amitié et de coopération entre les deux pays appelées à se renforcer davantage».

Le ministre nigérien a expliqué que sa visite devrait lui permettre d’identifier les pistes de coopération et de partenariat bilatéral, citant notamment le volet formation. Dans une déclaration à la presse, il a affirmé que sa visite lui permet de bénéficier de l’expérience algérienne qu’il a qualifiée de «convaincante» au regard des progrès réalisés par l’Algérie dans ce domaine.