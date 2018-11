TAJ : 25 partis soutiennent la poursuite de l’œuvre du président de la République

Le président du parti Tadjamoue Amal Al-Djazaïr (TAJ), Amar Ghoul, a indiqué hier à Alger en marge des travaux d’une conférence socioéconomique, que le but des partis de l’Alliance présidentielle (FLN, RND, MPA et TAJ), est de ne pas laisser l’espace à «d’autres voix qui prônent la Finta et la haine, lesquelles sont susceptibles de détruire les acquis réalisés dans le pays». Qualifiant cette Alliance de «durable, non circonstancielle et de non conjoncturelle», M. Ghoul a fait savoir que cette même Alliance s’emploiera à la préparation des phases, avant et post présidentielle 2019. M. Ghoul a rappelé, à cet égard, que 25 autres partis politiques «soutiennent la poursuite de l’œuvre du président de la République», soulignant que la question d’adhésion de ces partis à l’Alliance doit être soumise aux chefs des quatre partis qui ont convenu de se réunir, une fois par mois, lors de la prochaine étape.