Conseil de la nation : Le projet de loi de finances pour 2019 en examen

M. Abderrahmane Raouya, qui s’exprimait lors d’une réunion, tenue lundi, avec la commission des affaires économiques et financières du Conseil de la nation, dans le cadre de son examen du projet de loi de finances pour 2019 (PLF-2019), a exposé, dans le détail, les données financières et économiques du pays, et ce dans un contexte marqué par la poursuite des fluctuations des cours des hydrocarbures sur les marchés internationaux. Le communiqué rendu public, le même jour, par la chambre haute du Parlement, fait ressortir, en fait, que de nombreuses mesures ont été initiées par le gouvernement dans l’objectif de dépasser cette situation et de poursuivre la mise en œuvre des programmes de développement décidés par le Président de la République.

Lors de cette séance présidée par M. Ahmed Ouraghi, président de la commission, en présence du ministre des Relations avec le Parlement, M. Mahdjoub Bedda, le ministre des Finances a notamment rappelé que le PLF-2019 est à même de préserver le caractère social de l’État, assurant que les volumes des transferts sociaux prévu par ce texte de loi sont importants et servent les intérêts du citoyen, ajoute le communiqué. Il faut savoir, par ailleurs, que selon les données communiquées précédemment par le ministère des Finances, le texte consacre la poursuite du contrôle de la dépense publique, dans le but de limiter l’impact de ces tensions sur le Trésor public. Aussi, les dispositions législatives prévues dans le projet de loi ont pour objectifs l’amélioration des revenus de l’État, la coordination et la simplification des procédures, la lutte contre la corruption et l’évasion fiscale, outre l’encouragement et la promotion de l’investissement productif et la bonification des taux d’intérêts bancaires au profit des citoyens. Le PLF-2019 prévoit également une baisse de 10,9% des dépenses d’équipement et une hausse de 8,1% des dépenses de fonctionnement, induisant un déficit du Trésor de -10,4 % par rapport au Produit intérieur brut (PIB) (contre -11% en 2018). Sur un total de dépenses estimé à 8.557,2 milliards DA, le projet de loi prévoit une hausse des dépenses de fonctionnement de 4.954,5 milliards DA en 2019 (+8,1%), contre des dépenses d’équipement estimées à 3.602,7 milliards DA (-10,9%). Les recettes budgétaires prévues pour 2019 s’élèvent à 6.507,9 milliards DA, dont 2.714, 5 milliards DA de fiscalité pétrolière inscrite au budget. La fiscalité pétrolière devrait atteindre 3.201,4 milliards DA en 2019. Toutefois, le déficit du trésor prévu par rapport au Produit intérieur brut (PIB) baissera à -5,7% en 2020 et à -5% en 2021. Le PLF annonce une croissance de 2,9% pour l’exercice 2019, contre une croissance hors hydrocarbures de 3,2%, selon les données du projet de loi. Il convient de rappeler aussi que ce texte a été élaboré sur la base d’un prix référentiel de 50 dollars (USD)/baril de pétrole algérien «Sahara Blend», et sur la base du prix du marché à 60 Usd. Pour ce qui est du prix de change du dinar algérien, ce dernier devrait se situer autour de 118 dinars/dollar, prix moyen annuel pour la période 2019-2021, avec une inflation de 4,5% en 2019 et 3,9% en 2020 et 3,5% en 2021. À retenir, aussi, que le projet de loi prévoit une hausse du volume d’exportations des hydrocarbures de 4,2% en 2020, avec des recettes estimées à 34,5 milliards USD et de 2% en 2021, avec 35,2 milliards USD de recettes. Le texte, qui reflète les mesures engagées par le gouvernement en vue d’encadrer les importations, prévoit un recul de l’importation des marchandises à 44 milliards USD en 2019, 42.9 milliards USD en 2020, et 41.8 milliards USD en 2021.

De ce fait, le déficit de la balance commerciale ralentira progressivement, pour passer de 10.4 milliards USD en 2019 à 8.2 milliards USD en 2020, et 6.4 milliards USD en 2021. Pour la période 2019-2021, le PLF prévoit une baisse continue de la balance des paiements, qui devrait passer de 17.2 milliards USD en 2019, à 14.2 milliards USD en 2020, puis 14 milliards USD en 2021. Ce recul conduira à une contraction des réserves de changes à 62 milliards USD en 2019, puis 47,8 milliards USD en 2020, puis 33.8 milliards USD en 2021, indiquent les données communiquées précédemment par le ministère des Finances. Après l’exposé du ministre des Finances recelant toutes les données inhérentes au projet de loi de finances pour 2019, les membres de la commission ont «soulevé les questions et préoccupations autour du PLF-2019, suivies d’un long débat, au cours duquel le ministre des Finances a répondu à ces interrogations», souligne-t-on. La commission s’affaire actuellement à l’élaboration d’un rapport préliminaire relatif au texte, devant être prochainement présenté en séance plénière.

Soraya Guemmouri