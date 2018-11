Coopération énergétique Algérie - UE : Vision commune

La 3e réunion annuelle de dialogue politique de haut niveau sur l’énergie entre l’Algérie et l’Union européenne s’est ouverte, hier à Alger, en présence du ministre de l’Énergie, Mustapha Guitouni, et du Commissaire européen en charge de l’Action pour le climat et l’énergie, Miguel Arias Canete.

S’exprimant à cette occasion, M. Guitouni a souligné que «cette rencontre de haut niveau, qui se tient une fois par an, s’inscrit dans le cadre de la poursuite du dialogue entre l’Algérie et l’UE, et a pour objectif d’encourager les investissements européens dans le domaine du gaz naturel et des énergies renouvelables». Il dit, dans ce sens, que «l’Algérie, en sa qualité de troisième fournisseur de l’UE en gaz, après la Russie et la Norvège, va continuer à travailler davantage pour rester parmi ses plus importants partenaires». Le ministre a mis en avant les objectifs ambitieux de la politique algérienne de déploiement des énergies renouvelables, invitant les entreprises européennes à investir davantage, et cela en vue d’une participation effective pour le succès de ce projet, avant de préciser que «l’UE a accordé une grande importance au programme des énergies renouvelables, lancé par le gouvernement». Il a indiqué qu’«actuellement, nous sommes en train d’étudier la situation pour voir comment faire participer nos partenaires européens dans la réalisation et la concrétisation de ce programme». Le ministre a souligné que le fait que l’Algérie recèle d’importants potentiels lui permettra de continuer à coopérer davantage avec l’UE, citant, à ce titre, le volume considérable de gaz estimé à 22.000 milliards de mètres cubes et 6 milliards de barils de pétrole. Évoquant l’exportation, le ministre à estimé que «les trois tubes reliant l’Algérie à l’Europe vont garantir l’alimentation des marchés internationaux».



Un plan d’investissements énergétiques de 75 milliards de dollars pour 2018-2022



M. Guitouni a souligné qu’un programme d’investissement de 75 milliards de dollars pour la période 2018/2022 a été mis en place, précisant que «le secteur des hydrocarbures a bénéficié dans ce programme d’un montant de 56 milliards de dollars». Il a rassuré que l’Algérie va continuer à garantir la sécurité des approvisionnements européens, surtout en gaz naturel, d’autant qu’elle jouit de plusieurs avantage comparatifs, notamment sa proximité géographique et l’existence d’infrastructures. En réponse à une question sur les contrats d’approvisionnement en gaz entre l’Algérie et l’UE, qui arrivent à terme, il a indiqué que «les contrats gaziers avec l’Espagne ont été signés, et les autre sont en train d’être négociés». S’agissant du volume, M. Guitouni a précisé qu’il reste le même.

À ce propos, le Commissaire européen a précisé que les volumes de gaz des nouveaux contrats d’approvisionnement entre l’Algérie et l’UE «resteront stables». Selon lui, le premier souci de l’UE est l’approvisionnement en gaz naturel, sachant que l’Algérie est « l’un des principaux fournisseurs de l’UE en assurant 13% de ses besoins». Il a estimé que «la stabilité de notre pays et les conditions spécifiques que nous accordons, ainsi que la crédibilité de l’Algérie vont attirer, à coup sûr, davantage d’investissements directs étrangers, notamment dans la prospection de pétrole et de gaz, ainsi que dans la pétrochimie, l’électricité et les énergies renouvelables». À propos de la révision de la loi sur les hydrocarbures, le premier responsable du secteur a fait savoir que «l’Algérie, à travers cette opération, vise, entre autres, à rendre l’investissement attractif pour les partenaires étrangers, relevant que «notre objectif est d’atteindre la sécurité énergétique du pays sur le long terme, à travers un partenariat équilibré gagnant-gagnant avec les grandes compagnies pétrolières et gazières». De son côté, Miguel Arias Canete a souligné que cette réunion a permis de renforcer la relation entre l’Algérie et l’UE, et d’établir une meilleure compréhension des positions réciproques. Il a fait savoir qu’«une feuille de route a été établie par l’Algérie et l’Union européenne, pour renforcer le partenariat stratégique dans le domaine de l’énergie, au cours des années à venir, permettant, sans nul doute, de développer notre partenariat d’une manière bénéfique et significative». Et d’ajouter que «l’Algérie joue un rôle primordial dans la politique de diversification de l’Union européenne».

Makhlouf Ait Ziane

Détermination à développer le partenariat énergétique



Lors d’une conférence de presse, tenue à l’issue de la rencontre, le ministre de l’Énergie, Mustapha Guitouni, et le Commissaire européen en charge de l’Action pour le climat et l’énergie, Miguel Arias Canete, ont exprimé la volonté des deux parties de renforcer davantage leurs partenariat et coopération dans le domaine gazier, y compris le gaz naturel liquéfié et l’industrie photovoltaïque. Concernant les interconnexions électriques entre l’Algérie et la rive nord de la Méditerranée, M. Guitouni a expliqué que cela dépendait de la mise en place d’une interconnexion entre les pays européens eux-mêmes, notamment entre l’Espagne et la France, avant de penser à le faire entre l’Algérie et ces pays. Il a également relevé la nécessité d’établir l’interconnexion entre l’Algérie et le Maroc, et entre l’Algérie et la Tunisie. À ce propos, il a relevé que l’Algérie avait d’ores et déjà introduit une demande officielle auprès du représentant européen pour intégrer le marché européen des interconnexions, permettant ainsi une exportation du surplus d’électricité produite à partir de l’énergie solaire vers l’Europe. Concernant la future loi sur les hydrocarbures, en cours d’élaboration par le gouvernement algérien, il a avancé qu’elle va «encore renforcer le climat des affaires en Algérie», précisant que «le dialogue entre l’Algérie et l’UE est très positif». S’agissant du GNL, M. Arias Canete a précisé qu’il ne s’agissait pas d’une substitution, mais d’une possibilité additionnelle au gaz naturel, affirmant que l’UE respecte tous ses contrats en matière de gaz naturel : «L’Algérie possède un potentiel énorme en matière de production de gaz naturel, et aussi en gaz de schiste. Nous pensons que le GNL va devenir important. C’est pour cela que l’UE a développé une stratégie qui s’ajoute à ses accords.»



Industrie photovoltaïque : rapprochement des industriels des deux pays



Par ailleurs, il a annoncé qu’une feuille de route avait été établie par l’Algérie et l’UE, lors de cette réunion d’Alger, pour renforcer leur partenariat stratégique dans le domaine de l’énergie, au cours des années à venir. Ce plan comprend, notamment l’organisation d’un atelier de mise en relation entre des industriels algériens et européens, dans le but de développer une industrie photovoltaïque en Algérie.

S’agissant du partenariat algéro-européen dans le domaine gazier, M. Arias Canete a affirmé que l’Algérie est «l’un des fournisseurs principaux» de gaz naturel de l’UE, laquelle «compte rester son principal client» dans ce domaine. «Dans le contexte actuel du marché mondial de gaz naturel liquéfié, qui devient de plus en plus compétitif, je suis certain que l’UE peut compter sur l’Algérie en tant que fournisseur de ce produit, tout en poursuivant les importations par l’UE à travers les gazoducs existants», a-t-il avancé. Cette réunion a aussi permis aux deux parties de «faire le point sur l’immense potentiel de l’Algérie en matière d’énergies renouvelables», tout en affirmant que «l’UE soutient le développement d’une industrie photovoltaïque algérienne». Il a rappelé, dans ce contexte, la signature, en mars 2017, d’une convention de financement de programmes de coopération et d’appui aux énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique, doté de 10 millions d’euros. Pour M. Arias Canete, cette 3e réunion annuelle a permis de «renforcer la relation entre les deux parties», ajoutant que le partenariat stratégique, conclu entre les deux parties, dans le domaine de l’énergie, «est un des piliers de leurs relations». (APS)