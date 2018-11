Loi relative à la protection de l’enfance : Les projets des décrets exécutifs devant le gouvernement

La présidente de l’Organe national de protection et de promotion de l’enfance (ONPPE), Meriem Cherfi, a affirmé, hier à Alger, que la commission chargée de l’élaboration des projets de décrets exécutifs relatifs à loi sur la protection de l’enfance, a achevé sa mission et que «ces projets se trouvent actuellement au niveau du Secrétariat général du gouvernement, pour procéder à leur examen avec les secteurs concernés, avant leur promulgation».

Cette déclaration a été faite à l’occasion de la célébration de journée internationale des Droits de l’enfant au palais de la Culture. Etaient présents à cette occasion, la ministre de l’Environnement et des Energies renouvelables, Fatma-Zohra Zerouati, la déléguée nationale à l’Organe national de promotion et de protection de l’enfance (ONPPE), Meriem Cherfi, ainsi que le représentant de l’UNICEF en Algérie M. Marc Lucet.

La déléguée nationale a rappelé qu’en 1992 l’Algérie était parmi les premiers pays à ratifier la Convention relative aux droits de l’enfant adoptée par l’ONU en 1989. Cette ratification à placé le pays au rang des nations les avancées en matière de promotion et de protection des droits de l’enfant.

Cela s’est traduit, ajoute-t-elle, par des actions concrètes au premier rang desquelles l’adaptation des textes de lois et la législation en vue de promouvoir un environnement sain pour une enfance protégée.

En 2015, une loi de protection de l’enfant a été promulguée et ses articles se sont inspirés de la Convention des droits de l’enfant, a tenu a expliquer Mme Cherfi. C’est ce qu’illustre l’intérêt qu’accorde l’Etat à l’enfance. Mme Cherfi n’a pas omis de souligner la nécessité de conjuguer les efforts de tous les acteurs pour garantir un avenir radieux aux enfants, les citoyens de demain».

De son côté le représentant de l’UNICEF en Algérie, Marc Lucet, a relevé que l’objectif de la célébration de la journée internationale des Droits des enfants est «de sensibiliser la population et les organisations sur les droits et les besoins des enfants» ainsi que de «sensibiliser l’opinion publique à la cause de la protection de l’enfance» au moment où «quelque 272 millions d’enfants ne vont pas à l’école dans le monde aujourd’hui». M. Lucet tire la sonnette d’alarme «ce chiffre pourrait connaître une hausse de 40 millions d’autres enfants qui vont perdre d’ici 2030 leur droit à la scolarité».

«En grandissant chaque enfant doit pouvoir réaliser son potentiel», a déclaré M. Lucet, qui a souligné l’engagement continu de l’Etat algérien à assurer à tous les enfants la protection et l’accès aux services, notamment dans le domaine de l’éducation, la santé et la prise en charge sociale.

Le point en commun pour les intervenants est de signaler la nécessité d’élargir le cercle d’individus, entreprises et institutions agissant de le domaine de la protection des enfants surtout les catégories vulnérables.

Tahar Kaïdi

Unicef : l’engagement de l’Algérie salué

Le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (Unicef) a salué l’engagement de l’Algérie qui œuvre constamment à assurer la protection de l’enfance et lui faciliter l’accès aux services, notamment dans les domaines de l’éducation, de la santé et de la prise en charge sociale. Le représentant de l’UNICEF en Algérie, Marc Lucet, a relevé, dans une déclaration à l’APS, «l’engagement continu de l’Etat algérien à assurer à tous les enfants la protection et l’accès aux services, notamment dans le domaine de l’éducation, la santé et la prise en charge sociale», faisant part de son souhait de voir l’Algérie «partager son expérience avec d’autre pays de la région».

M. Lucet a indiqué que l’Algérie «est leader au niveau africain et dans la région MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord) en matière de réalisation des Objectifs du développement durable (ODD) et fait partie des pays qui ont atteint les Objectifs du Millénaire, particulièrement dans le domaine de l’éducation».

Evoquant le programme de coopération avec l’UNICEF pour la période 2016-2020, le représentant onusien a précisé que cette coopération porte sur des volets qui correspondent aux priorités de l’Algérie dans le domaine de l’enfance, notamment «le développement de la petite enfance». Afin de mettre en évidence les progrès réalisés particulièrement au profit des enfants, le même interlocuteur a mis en avant la 6e enquête nationale à indicateurs multiples (MICS6) sur la santé de la population, lancée par le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, en collaboration avec l’UNICEF. Cette enquête qui cible un échantillon de 31.000 familles de différentes régions du pays, a pour objectif de mettre en évidence les progrès réalisés vis-à-vis des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) ainsi que les objectifs nationaux de développement.

L’enquête, dont les résultats devraient être annoncés l’année prochaine, concerne aussi les différents volets relatifs à l’accès à la santé et l’éducation, comme elle porte sur les conditions de vie de la population. D’autres enquêtes similaires ont été réalisées en Algérie, dont notamment MICS1 en 1995, MICS2 en 2000, MICS3 en 2006 et MICS4 en 2013, rappelle-t-on.