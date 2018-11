Protection des personnes âgées : Renforcer les liens familiaux

Assurer une meilleure protection aux personnes âgées au sein de leur famille, c’est l’objectif auquel le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, s’attelle à concrétiser.

En effet, la première responsable du secteur a indiqué que son département travaille pour la concrétisation du dispositif relatif à la médiation sociale pour maintenir les personnes âgées dans leur milieu familial.

Lors d’une cérémonie organisée au foyer pour personnes âgées de Dely Ibrahim (Alger), à l’occasion de la célébration du Mawlid Ennabaoui, Mme Ghania Eddalia a fait savoir que le secteur de la solidarité nationale s’emploie à mettre en place une série de dispositifs sociaux s’inscrivant dans le cadre de la mise en œuvre de la loi 10-12 relative à la protection des personnes âgées. Profitant de cette occasion, elle a fortement insisté sur l’importance du dispositif relatif à la médiation sociale qui constitue un outil juridique visant à protéger les personnes âgées et consolider les liens de la famille.

A ce propos, la ministre a indiqué que ce dispositif vise à maintenir la personne âgée dans son milieu familial comme symbole de sagesse et de bénédiction. «Ce mécanisme social imprégné des valeurs de l’islam, à pour objectif de renforcer davantage les liens familiaux et les relations entre les membres de la famille.

Ceci va permettre de juguler le phénomène de l’abandon des parents par leurs enfants», a-t-elle expliqué en présence du ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Mohammed Aïssa.

Mme Eddalia a souligné l’intérêt tout particulier accordé aux personnes âgées et rappelé à ce sujet les différents dispositifs d’accompagnement et d’aide à domicile destinés à satisfaire et répondre aux besoins de cette frange de la population, notamment les plus vulnérables socialement ou souffrant de problèmes de santé.

Elle a, également, évoqué le soutien accordé aux descendants de cette catégorie dans le but de les inciter à maintenir leurs parents au sein de leur famille.

La ministre de la Solidarité a appelé par ailleurs la société civile, les centres de recherche et les mosquées à intensifier et à coordonner les efforts pour l’éradication des fléaux sociaux, soulignant l’impératif de consentir davantage d’efforts pour la réintégration des personnes âgées dans le milieu familial. «Nous devons multiplier les programmes de sensibilisation permettant de répandre les valeurs du Prophète (QSSSL) dans le cadre d’un discours religieux et social modéré imprégné d’amour, de paix et du vivre-ensemble», a-t-elle insisté.

De son côté, le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs a mis en exergue les efforts consentis par l’Etat en matière de prise en charge des franges vulnérables, notamment les personnes âgées.

«Un travail de solidarité se fait, continuellement, pour assurer une meilleure protection des personnes âgées», a estimé Mohamed Aïssa, affirmant que cet élan de solidarité puise ses fondements des valeurs de la société algérienne. Il a relevé en outre l’importance de la célébration du Mawlid dans le but de diffuser les valeurs de l’amour, la solidarité, et la fraternité, et par la même, le devoir de prise en charge des personnes âgées comme stipulé dans le saint Coran.

Kamélia Hadjib