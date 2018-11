Migrants africains : Ce n’est pas une menace pour l’Europe

Des chercheurs et spécialistes de plusieurs pays africains ont affirmé, hier à Alger, que les migrants africains ne constituent pas une menace pour l’Europe mais certains milieux œuvrent à faire croire le contraire pour des objectifs «inavoués»

La question de l’immigration, particulièrement d’Afrique, est devenue un moyen de pression que l’Europe agite à toutes les occasions et va jusqu’à faire porter aux Etats africains la responsabilité de freiner ce phénomène, sans se soucier de ses causes et des crises que traversent ces pays, ont estimé des chercheurs au deuxième jour des travaux de la 2e Conférence internationale des organisations africaines, membre du Conseil économique et social de l’ONU (ECOSOC), organisée par le Parlement africain en collaboration avec l’association nationale des échanges entre jeunes (ANEJ) et le collectif «Initiative agenda 2063» au Centre international des conférences (CIC) sur le thème «Impliquer l’Afrique pour faire face à la crise migratoire».

Ils ont été unanimes à souligner que les recherches périodiques sur la migration clandestine établissent que «les immigrés africains ne constituent pas une menace pour l’Europe», contrairement aux thèses relayées par plusieurs médias pour des objectifs «inavoués». Précisant que sur un total de 36 millions d’immigrés africains, 29 millions n’ont pas dépassé les frontières du continent, les intervenant ont fait savoir que «seuls 7 millions (20%), dont 5,5 millions de médecins, ingénieurs, étudiants et autres ont immigré légalement en Europe. Le reste soit 1,5 million (0,3%) sont des migrants clandestins, un chiffre qui ne constitue aucunement une menace pour l’Europe, ont-ils soutenu. Les statistiques présentées par les chercheurs, participant à cette conférence, font état de 8 millions de chômeurs d’origine africaine, dont 7 millions de diplômés, ajoutant que 80% restent en Afrique et 1 million migre vers l’Europe, ce qui montre que les informations fournies par les pays européens sont fausses. Ainsi, il a été expliqué que l’Italie accueille 7% des migrants africains alors que ses médias avancent le chiffre de 24,6%, le Portugal accueille 6,2% et déclare 20,6%, la Grèce 8,4% et déclare 20%, l’Allemagne accueille 8,8% et déclare 13% de migrants africains sur son sol, selon des statistiques fournies par les recherches africaines. D’après des sondages d’opinion menés auprès d’un grand nombre de migrants africains, la majorité ont immigré pour des raisons sécuritaires et économiques, dont 83% en quête de sécurité et de travail, ont précisé les participants. Pour ces chercheurs, la solution à toutes les crises du continent africain doit commencer par l’élément humain en accordant la priorité à la formation et au développement, à travers la mobilisation et la conjugaison des efforts entre les pays du nord et du sud de l’Afrique, loin de toute ingérence étrangère au continent. L’éradication de la pauvreté et de la violence, la lutte contre les changements climatiques et les maladies, la résolution des conflits, la bonne gouvernance et le développement durable sont également des facteurs avancés comme essentiels pour le développement du continent. Le président du Parlement africain de la société civile, Jean-Claude D. Kessé, a affirmé lundi dernier, lors du premier jour des travaux, que ni la multiplication des centres de rétention, comme proposée par l’UE, ni l’expulsion des migrants clandestins, souvent au mépris des droits les plus élémentaires, «ne suffiront jamais à entamer la volonté des jeunes Africains à vouloir aller vers un monde qu’ils croient meilleur», préconisant la coordination entre tous les peuples pour le développement du continent.



L'industrialisation de l'Afrique passe par des stratégies de développement émanant des Africains



L'industrialisation et la transformation structurelle de l'économie africaine doivent se traduire par des stratégies de développement conçues par les Africains eux-mêmes, ont souligné des experts. «Il est absolument requis l'implantation d'un nouveau paradigme de croissance en Afrique, propre aux africains, en sortant du modèle en vigueur pour aller à notre lecture», a expliqué l'expert économique, Mustapha Mekidèche. Plusieurs pays, poursuit-il, ont adopté des plans de développement à l'horizon 2020, 2025, 2030, etc. en pensant qu'il suffit de les mettre en £uvre pour atteindre l'émergence. Il s'agit, selon lui, de « stratégies élaborées et vendues par des grandes firmes multinationales de conseil et qui ont une lecture exogène et particulière de l'émergence des économies africaines».

Ces plans «prêts à porter» ne sont que des «catalogues technocratiques» de solutions pour atteindre l'émergence mais sans se préoccuper des attentes des populations et des élites africaines, note encore M. Mekidèche. D’ailleurs, les programmes d'ajustement structurel des institutions de Breton Woods, sont des exemples qui montrent clairement les limites des solutions importées de l'extérieur. L'expert plaide dans ce sens pour un nouveau régime de croissance en Afrique axé sur quatre défis majeurs: sécuritaire, démographique, énergétique, productif et technologique. Ce nouveau régime permettra de parvenir à une croissance inclusive, robuste et résiliente qui est la seule voie pour réduire la pauvreté, créer massivement de l'emploi et de freiner ou réguler les flux migratoires, avance-t-il. A ce propos, le représentant du cercle de recherche IMSAF, Moussa Sissoko, a appelé à un modèle « écolo-numérique» pour transformer l'économie africaine. Ce modèle doit d'abord prendre en charge la réalité africaine caractérisée par l’ampleur des effets du réchauffement climatique. «Ce nouveau concept nous donne une autre vision et permet de ne pas s'engouffrer dans un stade que les autres cherchent à quitter», a estimé ce chercheur malien. Le modèle «écolo-numérique» s'appuie entre autres sur l'agriculture de précision, l'énergie solaire, l'eau, les fibres optiques et les locomotives vertes pour désenclaver les pays, a-t-il expliqué. De son côté, le chercheur ghanéen David Tetteh, a mis en exergue l'importance de multiplier les initiatives favorisant la lutte contre le chômage parmi les universitaires afin de faire face à la fuite des cerveaux. Il a présenté dans ce sillage un projet qui vise à créer des forums académiques dans plusieurs pays africains pour concevoir des projets innovateurs qui bénéficieront d'accompagnement et de financement en contrepartie d'un engagement de financement pour d'autres projets à l'avenir. Le PDG d'«Algerian for évents and export», Mohamed Toufik Khiati a mis en valeur des expériences dans le développement de solutions innovantes en Algérie, notamment dans les filières électroniques et industrielles. «Notre développement est tributaire du renforcement des capacités locaux. Chaque opérateur doit s'imposer d'abord dans son pays», a-t-il ajouté.

Les participants ont aussi relevé la nécessaire réalisation de la sécurité, de la stabilité et de la paix en Afrique, soulignant que l'Afrique doit relever le défi pour changer la situation à travers l'instauration du développement et la consécration de la coopération sud-sud. Les intervenants ont salué le rôle que joue l'Algérie en Afrique, sa participation dans la prise des décisions relatives à la migration au sein des Nations unies et ses efforts pour le respect des droits de l'Homme. Ils ont mis en exergue, à cet égard, la culture de la paix et de la réconciliation adoptée par l'Algérie dans le traitement des crises et conflits. A ce propos, le Parlement africain de la Société civile, Jean-Claude Kesse a appelé les pays de transit africains à assumer leur responsabilité à l'égard du migrant africain et à respecter sa dignité, soulignant l'importance d'un dialogue inclusif, courageux et responsable pour aider les Africains. Il a également plaidé pour un dialogue sérieux, courageux et responsable entre l'UE, les pays de transit, les pays d'origine et la société civile, et l'ancrage du principe de coopération nord-sud et sud-sud. Pour sa part, le professeur des Sciences politiques et Relations internationales à l’université d’Alger 3, Ismail Debeche a estimé que l’intervention internationale dans les affaires des pays était une politique similaire à celle de l’ancienne colonisation, contribuant à la dégradation des situations, et partant à l’augmentation du nombre de migrants. L’intervenant a indiqué, à cet effet, que «le continent africain doit régler ses crises sans compter sur les interventions étrangères et occidentales qui adoptent, explique-t-il, une politique consistant à provoquer des crises pour vendre leurs armes». Il a critiqué le rôle limité joué par l’ONU dans le règlement des crises dans certains pays, ainsi que ses positions presque identiques à celles de l’Occident, ce qui fait de cet organe international un moyen au service des grandes puissances. M. Debeche souligné, par ailleurs, la nécessité de trouver des solutions rapides et efficaces aux crises sévissant en Afrique et de résoudre les questions en suspens, à leur tête la cause sahraouie. Pour rappel, l’Algérie abrite la deuxième conférence internationale des organisations africaines Ecosoc, placé sous le thème «impliquer l'Afrique pour faire face à la crise migratoire», devant se tenir du 19 au 21 novembre. Selon les organisateurs, la conférence d’Alger vise également «le renforcement des échanges et de la coopération interétatiques entre les pays africains et dans la zone sud-sud», relevant également l’élaboration de recommandations à même de garantir «la durabilité des réglementations, des politiques et des stratégies de développement». Au menu de cette rencontre, des conférences, des débats et autres ateliers inhérents notamment aux thématiques de la migration, la lutte contre la pauvreté et l’autonomisation des femmes en Afrique.

Un fonds pour soutenir les actions en faveur du continent



Le président du Parlement africain de la société civile, Jean Claude Kessé, a appelé à la création d’un fonds doté de 50 millions d’euros pour soutenir les ONG du continent dans la mise en £uvre de leurs actions de promotion du développement de l’Afrique durant la période 2019-2024. Dans une déclaration à l’APS, le président du Parlement africain de la société civile a sollicité «le gouvernement algérien pour faciliter la mise en place d’un mécanisme efficace pour lever ce financement et mettre en place un dispositif de suivi et de contrôle». Jean Claude Kessé a affirmé que les acteurs de la société civile africaine ambitionnent de soutenir les Etats du continent dans le cadre de différents projets de développements envisagés. Néanmoins, «la majorité des ONG africaines ne parviennent toujours pas à s’autofinancer et éprouvent d’énormes difficultés pour lever des financements afin de soutenir leurs actions en faveur de la société africaine», a soutenu M.Kessé, ajoutant que «les ONG africaines peuvent aider à trouver des solutions durables notamment à la crise migratoire et à l’insertion des jeunes africaines souffrant du problème du chômage». Cette institution panafricaine au service de la société civile africaine compte, après 10 ans d’existence, 183 ONG, élues de la société civile représentant l’ensemble des pays membres de l’Union africaine (UA), a-t-il fait savoir, avant de préciser qu’une phase d’identification de nouvelles organisations a été lancée récemment en vue d’élargir le champ de représentation du parlement. «Nous sommes une structure autonome constituée en dehors de l’Etat et qui s’autofinance grâce aux cotisations annuelles de ses membres. Mais, étant donné que notre action vise à aider au développement du continent dans divers domaines, nous devrions lever encore des fonds pour les concrétiser», a relevé M. Kessé, précisant à ce propos que l’importance des ONG africaines est «indéniable» et elle peuvent être d’un «grand apport» pour les Etats africains confrontés à plusieurs défis. Dans ce contexte, le président du Parlement africain de la société civile a souhaité le soutien financier des grandes compagnes africaines pour contribuer à la mise en place d’un fonds d’aide des ONG africaines qui £uvrent pour le progrès social des pays du continent.