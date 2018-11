Skikda : Exercice de simulation en cas de séisme

Un exercice de simulation d'un séisme engageant les brigades de soutien et d’intervention de la Protection civile de quatre wilayas a été effectué, lundi dernier, à la base de vie du consortium COJAAL, dans la commune d’Azzaba au nord de Skikda, a-t-on constaté.

Ce regroupement de pompiers de 4 jours verra la réalisation d’exercices et de manoeuvres pratiques, jour et nuit, a précisé à l’APS, le directeur local de la Protection civile, le commandant Saïd Meghouche, ajoutant qu’environ 400 agents relevant des brigades de soutien et d’intervention des wilayas de Skikda, El Taref, Annaba et Jijel ont été mobilisés à cet effet. Les participants à cet exercice effectueront des opérations de sauvetage et de secours aux victimes d'un tremblement de terre improvisé, a encore ajouté le même responsable.

Ces brigades d’intervention rapides créées en 2005 suite aux catastrophes qui avaient frappé le pays, bénéficient de l’autonomie de gestion des moyens humains et logistiques dont elles disposent, a souligné le même responsable, faisant état de leur importance dans l’organisation des interventions et la coordination inter-wilayas en cas d’éventuels incidents.

Cet exercice permettra de «tester la performance des agents d’intervention et d’évaluer le degrés de coordination entre les wilayas en cas de catastrophes», a fait savoir le même responsable, affirmant que des cours théoriques ont été prévus dans le cadre de cet exercice pour «améliorer l’intervention» et «remédier à toute lacune» qui peut être relevée durant l’exercice. L’organisation annuelle des exercices de simulation a permis aux pompiers d’acquérir davantage d’expérience dans la gestion des catastrophes, a considéré le même responsable, rappelant «le saut qualitatif» concrétisé par la Protection civile algérienne qui a obtenu la certification aux normes internationales INSARAG (Groupe consultatif international de recherche et de sauvetage) en zones urbaines sous l'égide des Nations unies.

Le choix de Skikda pour abriter cet exercice a été décidé par la direction générale de la Protection civile compte tenu des caractéristiques de cette wilaya, considérée comme une région à multiples risques car disposant d’une grande zone industrielle, d’un port et située sur une bande séismique dans la région séismique 2A (de la commune d’Ain Bouziane à Ain Cherchar), selon la classification séismique des wilayas du pays, publiée par le Centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique (CRAAG). La wilaya de Skikda enregistre annuellement entre 19 à 40 répliques de magnitude 1,5 à 2,9 sur l’échelle ouverte de Richter, selon les statistiques du CRAAG.

Neuf ambulances, vingt huit camions, et sept bus ont été mobilisés pour cet exercice de simulation, a-t-on noté.