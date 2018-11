Logement rural : L’extension des habitations autorisée

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar, a autorisé les bénéficiaires du logement rural à procéder à l’extension de leur habitation, en réalisant de nouveaux étages au profit de leurs enfants désirant avoir un logement.

Le ministre, qui s’est exprimé en marge de sa visite effectuée dans la wilaya d’El-Tarf, a souligné que cette mesure vise à préserver le foncier, à bénéficier de l’aide de l’État et à réduire les demandes sur le logement. M. Temmar a également fait savoir que la loi de finances pour 2019, a introduit un nouvel article qui autorise la vente et la location des logements ruraux, ainsi que les logements de la formule location-vente, après deux années d’exploitation, et ce à condition de rembourser l’aide de l’État.

Le ministre de l’Habitat avait affirmé récemment que «l’État continuera à encourager le logement rural. L’accès à cette formule sera même facilité».

«Les mesures relatives à l’acquisition du logement rural connaîtront des facilités supplémentaires à l’avenir, pour encourager cette formule qui s’inscrit dans le cadre du développement des régions rurales et de la sédentarisation de leurs habitants», a déclaré le ministre. Abdelwahid Temmar a indiqué que ces facilités, qui ont pour objectif d’alléger les mesures d’acquisition d’un logement rural, consistaient à réduire le nombre des tranches de paiement qui feront l’objet d’une révision. Le ministre a fait savoir que ces facilités permettront d’attribuer l’aide aux bénéficiaires en deux tranches.

La première tranche, d’un taux de 60% du montant global de l’aide, sera remise après le constat du lancement des fondations du logement, tandis que la deuxième tranche (40%) sera payée, lors de la réalisation des travaux de construction des piliers.

Cette mesure vise, selon le premier responsable du secteur, à rationaliser les dépenses de l’État, d’une part, et à garantir l’utilisation de l’aide à l’habitat rural pour la construction d’un logement destiné réellement à une famille rurale, d’autre part.

Le ministre a soutenu que la question relative à la validation de la propriété d’un terrain demeurait la «condition sine qua non et incontournable», pour éviter tout éventuel contentieux, ajoutant que cette mesure s’inscrivait dans le cadre des prérogatives des Assemblées populaires communales (APC) et de l’administration locale. Abdelwahid Temmar a indiqué que le logement rural connaissait un «grand engouement», car s’inscrivant dans le cadre du développement des régions rurales et de la sédentarisation des habitants, pour les encourager à recourir à l’auto-construction, à l’effet de réaliser un logement décent avec l’aide de l’État qui se charge de leur fournir un terrain dans les régions éloignées, outre l’aide financière.

Évoquant les efforts de l’État en la matière, le ministre a dévoilé les programmes ruraux inscrits à l’échelle nationale depuis 1999, ce qui représente un total de 1.818.692 unités, vu l’engouement suscité par cette formule qui garantit la sédentarisation des citoyens.

Il convient de rappeler également que le nouveau programme pour l’exercice 2019 a inscrit 40.000 nouvelles aides pour l’habitat rural, outre 20.000 unités ayant été enregistrées dans le cadre des dépenses prévisionnelles non programmées au titre de l’exercice 2018, dont 10.000 aides accordées aux wilayas du Sud et 10.000 autres au profit des Hauts Plateaux.

Respect des normes urbanistiques

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar, a annoncé lundi l’octroi à la wilaya d’El-Tarf, où il est en visite de travail, d’un programme complémentaire comportant 3.579 logements, tous segments confondus. Au cours d’une cérémonie de remise de 650 pré-affectations de logements dans différentes formules et d’aides financières à l’habitat rural, organisée à la maison des jeunes Ahmed-Betchine, le ministre a précisé que ce programme complémentaire, affecté à El-Tarf, porte sur un total de 2.000 aides financières à l’habitat rural, 500 logements promotionnels aidés (LPA) et 1.079 logements de la formule location-vente (AADL). Une autorisation de programme (AP) de l’ordre de 500 millions de DA, destinée à la viabilisation, primaires et secondaires, de divers sites de logements sociaux, est également allouée aux chantiers d’habitat dans cette wilaya, a-t-il précisé. Ce programme vient s’ajouter au parc immobilier de la wilaya qui englobe 26.000 LPL, 2.300 logements AADL et 28.050 habitats ruraux, ont rappelé les services de la Direction locale du logement. Accompagné du chef de l’exécutif, le ministre s’est auparavant rendu au groupement d’habitations rurales de Smati, distant de 2 kilomètres du chef-lieu de wilaya, où il s’est enquis du chantier des travaux d’amélioration urbaine ciblant 30 logements ruraux, pour un montant de plus de 27 millions de dinars. In situ, Abdelwahid Temmar a mis en avant les efforts déployés par l’État dans la concrétisation des différents programmes de logement, ceux de l’habitat rural notamment, exprimant sa satisfaction quant à la cadence de la marche des chantiers d’aménagement. Il a, dans ce contexte, insisté sur l’importance de veiller à respecter «l’esthétique architecturale et les normes urbanistiques» des habitations rurales. Dans le même site, le ministre a eu à suivre un exposé sur les travaux d’aménagement engagés par les services de l’urbanisme, l’architecture et la construction (DUAC) à travers 118 sites urbains et 92 autres ruraux. Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville a également inspecté le chantier de réalisation des logements publics locatifs (LPL) de la cité «les Vignes», au chef-lieu de wilaya, dont les travaux affichent un taux d’avancement de 70%, avant de se rendre au chantier de réalisation de 1.000 logements AADL. Dans les communes de Besbes et Dréan, Abdelwahid Temmar a procédé à la pose des premières pierres pour la réalisation de 400 et 600 logements, qui seront réalisés par l’Agence nationale de l’amélioration et du développement du logement.

La wilaya de Tiaret a été destinataire, en 2018, d’un quota supplémentaire de 7.763 logements, a-t-on appris du directeur de l’habitat, Rabah Zahi. La wilaya a bénéficié de ces logements en deux tranches, la première de 6.000 logements, dont 4.500 de location-vente et promotionnels aidés (LPA) et 500 aides à l’habitat rural. Le directeur de l’habitat a indiqué que les quotas d’habitat dont a bénéficié la wilaya dans les deux derniers quinquennats sont estimés à 86.782 logements tous programmes confondus, dont 66.366 achevés, 13.800 en cours de réalisation, avec 3.100 AADL, 3.400 logements publics locatifs (LPL), 218 promotionnels publics (LPP) et 80 destinés aux personnels de l’enseignement public. Les travaux de ces logements seront achevés au premier trimestre 2019, a-t-il annoncé. Il est prévu le lancement des travaux de réalisation de 6.800 logements au début de l’année prochaine dont 5.563 logements AADL, 1.200 LPA, Le nombre de logements publics locatifs distribués dans la wilaya atteindra 9.000 et de location/vente 600.

Bordj Bou-Arréridj

Distribution de 1.760 unités



Les services de la daïra de Bordj Bou-Arréridj ont rendu publique une liste de 1.760 bénéficiaires de logements sociaux. Ils ont choisi 12 sites situés à travers plusieurs quartiers de la ville, pour afficher la liste qui comportait les noms et prénoms, la filiation et même les photos des heureux élus, pour assurer la transparence de l’opération.

Ce qui a permis aux demandeurs de logements sociaux de la commune de consulter à l’aise cette liste qui offrira la possibilité à près de 2.000 familles de passer un hiver tranquille. Le wali de Bordj Bou-Arréridj, M. Benamar Bekouche, qui a insisté sur le respect des délais d’exécution des procédures, a affirmé que les clés de ces logements devront être remises à leurs bénéficiaires dans un mois au plus tard. Ce qui permet d’éviter les situations passées où les personnes qui ont eu des logements ont dû attendre près d’une année pour les occuper. Ceux qui n’ont pas été retenus peuvent toujours s’adresser aux bureaux de recours, pour déposer leur plainte. Comme cette opération conduisait à chaque fois à des débordements, puisque les demandeurs avaient du mal à rencontrer des responsables pour exposer leurs problèmes, il a été décidé de créer, cette fois, 8 points de recours. Ces points, également situés dans différents coins de la ville, essentiellement les annexes de l’APC, ainsi que l’ancien siège de la daïra, doivent permettre de recevoir tous les citoyens mécontents. Toutes ces dispositions ont fait que l’opération se déroule dans le calme. Pour rassurer les citoyens, les services de la daïra, qui assurent que les principes d’équité et de justice, ont été respectés dans la composition de la liste annoncent que 1.100 logements sociaux en cours de finition devront être distribués au début de l’année prochaine. La dernière distribution que la commune de Bordj Bou-Arréridj remonte à plus d’une année. 1.500 logements sociaux avaient été remis à leur bénéficiaire.

Annaba

250 logements publics à El-Bouni



Une cérémonie de remise symbolique de décisions d’attribution de logements aux familles bénéficiaires d’un quota de 250 logements publics locatifs (LPL), dans la commune d’El-Bouni centre, à la wilaya d’Annaba, a été organisée, à l’occasion de la célébration de la fête d’El-Maoulid Ennabaoui, en présence de la ministre de l’Éducation nationale, Mme Nouria Benghabrit. Cette opération s’inscrit dans le cadre d’un programme de logements comprenant 700 unités à caractère social réservé à la commune d’El-Bouni centre, selon les précisions des services de la wilaya d’Annaba, qui ont rappelé que ces logements ont été réalisés à la localité Djamaâ-Hocine, dans la même commune. Les 250 LPL constituent l’ultime quota du programme des 700 logements à caractère social dont a bénéficié la région d’El-Bouni Centre, selon les explications fournies par la même source. L’opération de remise des décisions d’attribution a eu lieu au Théâtre régional Azeddine-Medjoubi, dans une ambiance festive, animée par les élèves des établissements scolaires de la ville d’Annaba qui célébraient la fête d’El-Maoulid Ennabaoui, en présence de Mme Benghabrit, dans le cadre de sa visite de travail de 2 jours effectuée dans cette wilaya.