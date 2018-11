Le Mawlid En-Nabaoui à Bechar : joie et Spiritualité

Chaque année et à travers les différentes régions du pays, le Mawlid Ennabaoui est célébré comme il se doit, comme un jour béni, que représente cette circonstance, pleine de spiritualité et de festivités. La célébration de l’anniversaire de la naissance du Prophète Mohammed (QSSSL) et qui coïncide avec le 12 Rabïe El Awal, est fêtée d’abord en famille, autour d’un repas très spécial, avec des bougies un peu partout, du «bkhour», «djaoui» et «amber» qui embaument tous les espaces. A l’issue de ce copieux dîner, place au thé avec des fruits secs et frais, et ce, dans une atmosphère de joie et de gaité, les hommes s’empressent d’évoquer, dans une ambiance sereine, pleine de spiritualité, certaines conduites du Prophète (QSSSL) et de ses enseignements, les femmes s’adonnent à cœur joie à des ritournelles religieuses, à la cadence du tambour et des claquements de mains rythmés, pour exprimer toute l’affection et l’amour profond au plus noble des envoyés de Dieu. Célébrer cet événement, c’est aussi penser aux pauvres et aux nécessiteux. Un geste que beaucoup d’associations de bienfaisance s’évertuent à perpétuer, en ce jour, en leur organisant des repas et leur offrant des présents, alors que beaucoup de familles organisent la circoncision des petits garçons. Une occasion également pour faire la «zakat». Si le Mouloud Ennabaoui est très vite perçu bien avant le jour même de sa célébration, à travers tous ces étals de divers produits (bougies multicolores, henné, objets hétéroclites et même les pétards) proposés dans les marchés et chez les commerçants (avides de gain rapide, comme pour toute fête religieuse), la sainteté de cet anniversaire de la naissance du Prophète (QSsSL) se fait d’autant plus ressentir au niveau des mosquées où l’on se recueille pour la récitation du saint Coran, en marge des Hadiths qui y sont également cités pour la circonstance.

Au Sud du pays, c’est Béni Abbès qui draine des milliers de personnes, de tous horizons, pour assister à cet événement religieux. D’abord célébré comme partout ailleurs, celui-ci l’est à travers les ksour de Béni-Abbès, avant que le jour même du Mouloud Ennabaoui, tout le monde se regroupe sur la grande place, au centre-ville même. Un rendez-vous réunissant toutes les populations, pour un grand spectacle, haut en couleurs, de chants et de danses, au rythme d’une musique folklorique et du baroud tiré de ces vieux fusils et de mousquetons. Ce grand défilé est aussi l’occasion de présenter les bébés d’un an, en tenue traditionnelle (gandoura, «chech » ou turban blanc, les yeux maquillés de k’houl). Si à Béni-Abbès, le Mouloud Ennabaoui offre l’opportunité d’une commémoration de la paix entre les tribus de la région, ainsi que la célébration de la fondation du ksar de la palmeraie, il n’en demeure pas moins qu’il revêt une dimension spirituelle bien plus profonde que celle des festivités, puisque c’est l’occasion de replonger dans la vie du Prophète (QSSSL) et de ses compagnons, de tirer des enseignements, pour mieux vivre son quotidien et surmonter toutes ses épreuves. L’intérêt de ce Saint jour ne réside pas uniquement dans la manière de le fêter, mais dans cette circonstance d’entreprendre une introspection sur toutes nos actions. C’est en fait une véritable évaluation de notre conduite, par rapport à la sagesse de notre guide de l’islam : le prophète Mohammed (QSSSL).

Ramdane Bezza