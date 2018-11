Protection civile : 2.912 interventions et 13 incendies enregistrés

Malgré les appels à la vigilance émis par la protection civile aux citoyens, notamment en direction des jeunes adolescents, quant à la nécessité d’éviter l’usage des produits pyrotechniques, les festivités du Mawlid Ennabaoui El Charif ne sont pas passées sans accidents.

En effet, plusieurs cas de brûlures et blessures corporelles, notamment aux yeux, ont été enregistrés aux services des urgences médicales des hôpitaux de la capitale suite à l’utilisation de pétards. «Un court moment d’inattention a suffi pour que survienne la catastrophe. Mon fils âgé d’à peine quatre ans a échappé de justesse la cécité », a témoigné d’une voix tremblante Mohamed, père du petit Anes qui explique qu’un pétard connu sous le nom de « Chitana » a explosé au visage de son chérubin causant blessures et panique familiale.

Admis au service des urgences de l’hôpital de Bab El Oued, Youcef 21 ans, apprenti menuisier, bandage à l’œil, attendait le verdict final du médecin quant à sa blessure. «Je marchais tranquillement dans la rue lorsque j’ai reçu un pétard à l’œil. J’ai failli mourir tellement la douleur était intense. Et dire que c’est une fête religieuse, c’est désolant », a-t-il déploré, avant d’ajouter que sa blessure, qui lui a occasionné une sérieuse blessure à l’œil, peut entraîner la cécité et compromettre ainsi son avenir professionnel. «J’ai peur de ne plus pouvoir mener une vie normale», a-t-il dit.

Il faut dire que le bilan de la protection civile, rendu public hier, révèle que les secours sont intervenus sur plusieurs sites pour procéder à l’extinction de 13 foyers d’incendies qui s’y sont déclarés, dont 9 à la wilaya d’Alger à travers les localités de Bordj El Bahri, les Eucalyptus, Kouba, Baraki, El Maqaria (1 personne légèrement brûlée), El Achour, Bab El Oued (1 personne incommodée par la fumée), Bordj El Kifane, Rouiba. La wilaya de Guelma a connu 2 incendies d’habitation à la commune de Nechmaya et à Guelma. Dans la wilaya de Blida, un bus et un véhicule ont pris feu à la commune de Bouinan.

« Les services de la Protection civile de la wilaya d’Alger ont secouru également une personne âgée de 81 ans, atteinte de brûlures légères, suite à un incendie qui s’est déclenché dans un bidonville, dû à l’usage de pétards », a fait savoir le lieutenant Khaled Ben Khalfallah dans une déclaration à la presse nationale.

Ceci dit, en l’espace d’une soirée, les unités de la protection civile ont enregistré 2.912 sorties sur le terrain, dans les différents types d’interventions, pour répondre aux appels de secours, suite à des accidents de la circulation, accidents domestiques, évacuations sanitaires, extinction d’incendies et dispositifs de sécurité, etc.

Plusieurs accidents de la circulation ont été enregistrés durant cette période dont 5, les plus mortels, ayant causé le décès de 7 personnes sur les lieux d’accidents et des blessures à 13 autres. Celles-ci ont été traitées sur place puis évacuées vers les structures hospitalières par les secours de la protection civile.

Le bilan le plus lourd à été enregistré au niveau de la wilaya de Bechar, avec cinq (04) personnes décédées et dix (03) autres blessées, suite au renversement d’un véhicule, survenu sur la RN 06, commune et daïra d’Igli. Les victimes blessées ont été prises en charge sur les lieux puis évacuées vers le centre de santé local par les secours de la protection civile.

Par ailleurs, les secours de la protection civile sont intervenus pour prodiguer des soins de première urgence à 8 personnes incommodées par le monoxyde de carbone (CO) émanant des appareils de chauffage et chauffe-bain domestiques, (4 personnes à la wilaya de Sétif, 4 autres à la wilaya d’El Bayadh). Ces dernières ont été prises en charge sur les lieux et transférées vers les structures hospitalières par les secours.

A signaler également l’intervention des secours de la wilaya de Guelma, suite à l’explosion d’une bouteille de gaz butane ayant provoqué un incendie à l’intérieur de la cuisine d’une maison, à la cité du 08-Mai 1945, commune de Guelma, causant des brûlures du 2e degré à 2 personnes.

Sarah A. Benali Cherif