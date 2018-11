Mila : Mieux connaître la Sira du prophète

Les participants à une rencontre organisée à la maison de la culture M’barek-El-Mili de Mila, à l’occasion de la célébration du Mawlid Ennabaoui, ont appelé à mieux connaître le parcours, la vie et la Sira (ligne de conduite) du prophète de l’Islam, qui représente un modèle parfait de l’homme dans son action dans la société. Maher Chellal, de l’université de Constantine, considère que la Sira peut constituer une source d’inspiration pour la formation à l’efficacité sociale ainsi qu’à contribuer à l’émergence de personnes positives et leaders pleinement conscients de leur raison d’être. Pour sa part, Rekik Abdelkarim, de l’université de Batna, a mis l’accent sur la grandeur de la personnalité du prophète Mohamed (QSSSL), soulignant la nécessité de l’étudier (sa personnalité) et d’approfondir nos connaissances sur le parcours du prophète de l’Islam. De son côté, Messaoud Bouledjouidja, responsable de la direction des Affaires religieuses, initiatrice de la rencontre, a estimé que «le stade de célébrer ou pas le Mawlid Ennadoui a été dépassé», relevant que les festivités englobent notamment des manifestations, des journées d’études, des concours de récitation du Saint Coran et des hadiths. Une exposition des plats et pâtisseries traditionnellement présentés à l’occasion du Mawlid Ennaboui par les familles miléviennes a été organisée en marge de la rencontre à la maison de la culture. L’occasion a donné lieu également à la distinction des 36 lauréats des concours de récitation du Coran et des hadiths ainsi que les 10 lauréats du concours culinaire de plats traditionnels.