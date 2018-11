La zaouïa BelkaÏdia célèbre le Mawlid Ennabaoui : SPIRITUALITÉ ET SOLIDARITÉ

Haut lieu de culte, de rayonnement des préceptes de l’islam modéré et de promotion des valeurs de la solidarité et de l’amour du prochain, la zaouïa Belkaïdia hibrya d’Alger a abrité, lundi, une grande cérémonie de célébration de la fête du Mawlid Ennabaoui, sous l’égide du ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, M. Mohamed Aïssa.

L’événement, qui s’est déroulé dans une ambiance empreinte de beaucoup de spiritualité, se voulait aussi solennel, vu qu’il a été rehaussé par la présence de plusieurs membres du gouvernement et des représentants des chancelleries diplomatiques des pays arabo-musulmans accrédités en Algérie. Organisée par la direction d’Alger des Affaires religieuses et des Wakfs, la cérémonie, riche en activités, a été marquée par la distinction des lauréats au concours de récitation et de psalmodie du saint Coran, l’interprétation de chants religieux (madih) et la lecture du poème «El burda», un long poème d’Al Boussairi louant le prophète (QSSSL).

Elle a été également ponctuée par la lecture de versets coraniques, la présentation des aspects phares de la Sunna (tradition du Prophète Mohamed QSSSL) et ce, dans l’objectif de motiver les jeunes générations à s’inspirer des principes d’un Islam modéré, prônant l’honnêteté, l’entraide, l’altruisme, loin de toute pratique obscurantiste, violente ou extrémiste. En cette occasion de célébration du Mawlid Ennabaoui, des cadeaux symboliques ont été attribués aux lauréats du concours de récitation et de psalmodie du Coran pour les élèves de moins de 15 ans des différentes circonscriptions de la wilaya d’Alger. L’organisation de ce genre de concours pour les générations montantes s’inscrit aussi dans cette volonté d’inculquer la foi en Dieu et en Son Prophète (QSSSL), à même de s’assurer de l’évolution de la société dans un esprit de communion, de cohésion et de réconciliation.

A ce propos, le ministre, M. Mohamed Aissa, a tenu à mettre en exergue le fait que «l’Etat encouragerait tous les efforts et institutions religieuses à s’acquitter de ce rôle». Il s’est dit part ailleurs convaincu que «le peuple algérien est profondément attaché à l’Islam et que notre société, dans son ensemble, accorde un intérêt particulier au mois de Rabie El Awal (mois de naissance du Prophète QSSSL), notamment à travers la perpétuation des rites religieux et des traditions culinaires». Tout au long de ce mois, la Sira Ennabawiya

(la vie du Prophète QSSSL) sera célébrée par des imams et des chouyoukh qui présenteront des communications religieuses, plus particulièrement pour les jeunes, et à qui il appartient d’enseigner l’amour du Prophète (QSSSL). M. Aissa fera savoir que la célébration de cette fête coïncide avec les festivités célébrant le déclenchement de la Révolution nationale. «Il s’agit de deux grands évènements phares symbolisant la cohésion et le solide lien entre les Algériens, d’autant que la Sira Ennabawiya a beaucoup inspiré la Révolution nationale», dira-t-il. La célébration du Mawlid constitue également, a-t-il ajouté, l’occasion de mettre en avant le message véhiculé par l’Islam, notamment au niveau des zaouïas. Inaugurée le 14 mai dernier par le Président de la République M. Abdelaziz Bouteflika, la zaouia Belkaïdia est un édifice religieux qui se veut aussi une structure traditionnelle d’éducation et de formation. Inaugurée par le chef de l’Etat à l’occa sion du mois sacré du Ramadhan, elle a pour but d’accueillir les causeries religieuses de la série «douros Mohammadia». La structure a d’ailleurs abrité, au premier jour du Ramadhan, la prière des Tarawih et la prière du vendredi en présence de ministres et d’ambassadeurs des pays musulmans accrédités en Algérie.

S’étendant sur une superficie globale de 5 hectares, la zaouïa de Sidi Belkaïd comprend entre autres, une école coranique d’une capacité d’accueil de 300 places ainsi qu’une bibliothèque de 1.200 m2, et un centre de formation professionnelle qui permet aux étudiants d’obtenir, outre leurs titres en éducation islamique, des diplômes pour pouvoir exercer plus tard d’autres métiers en cas de choix d’une autre formation autre que celle d’imam.

Karim Aoudia