Dans la LUCARNE : Le pari gagnant de Belmadi

En le faisant venir un certain 2 août de cette année, Zetchi, président de la FAF, avait bien affirmé à ceux qui voulaient bien l’entendre qu’il avait fait le bon choix. Néanmoins, on était dubitatif, notamment ceux qui pensaient être les maîtres des lieux. En fin du compte, dès le début, on peut se faire une opinion d’une une personne donnée. L’ex-entraîneur du Qatar et d’El Khouiya suscitait comme une sorte de confiance qui se lisait sur son visage. Un verset coranique dit

« s’imatouhoum Allah woujouhihoum ». Cela fonctionne parfaitement bien avec Belmadi qui jouit de la réputation d’être direct et surtout franc avec tout le monde. Lorsqu’il vous dit que vous n’êtes pas la personne qu’il cherche, il vous le dira directement dans ta «tronche » incrédule. Certaines personnes, pour on ne sait quelles raisons, ne l’aiment pas. Toutefois, il peut les faire « taire » à jamais par le travail et les résultats récoltés sur les terrains d’Afrique. Car, faut-il le répéter, l’Algérie en Afrique ne parvient pas à se frayer un chemin, ni à imposer sa loi. C’est presque une certitude. D’où le fait que dès qu’elle rencontre les

«grands» d’Afrique, elle se fait éliminer, sans gloire. Belmadi lorsqu’il a été ramené

-et Meddane n’y est pas étranger- voulait réaliser quelque chose de probant, surtout qu’il connaissait bien ce groupe qu’il avait suivi alors qu’il jouait en équipe nationale, notamment lors de la CAN-2004 en Tunisie. Belmadi n’a pas peur de l’adversité, il affronte ce qui peut se dresser sur son chemin. D’ailleurs, il avait accepté cette lourde tâche de mener le «onze national».

Leekens, Alcaras et Madjer n’ont pas pu atteindre les objectifs assignés par la FAF de Zetchi et même la précédente. Ils sont passés à la « trappe » les uns après les autres. Belmadi, cependant, savait que la besogne ne serait pas un jeu d’enfant, mais des plus âpres. De plus, sur le terrain, les choses ne semblent pas aller comme il l’espérait. Le nul face à la Gambie à Banjul et surtout la défaite à Cotonou devant la modeste formation du Bénin, avait jeté du froid dans les relations de Belmadi avec les journalistes et aussi certains supporters, même si dans l’ensemble on l’aime parce qu’il est sincère et met les points sur les « I » pour chaque chose qui va de travers. Il avait même parlé de révolutionner le «onze national». Devant, le Togo, il a voulu faire des surprises. Concrètement, et après cette cinquième journée des éliminatoires de la CAN, on peut dire que ce n’est ni un «flambeur», ni un «bluffeur». Il avait affirmé qu’il apporterait des changements. Et il l’a fait. Ce n’est pas aisé de titulariser, d’emblée, des jeunes comme Belaïli, Chita et Belameiri. C’était un « coup de poker » qui a tourné, en fin du compte, en sa faveur, puisqu’il est sorti victorieux sur un score de (4 à 1) et de surcroît à l’extérieur. Il fallait le faire ! Et son team a fourni une prestation intéressante et convaincante. Par ce succès, le premier en Afrique depuis plus de trois années, Belmadi a presque «cassé» un tabou et surtout réhabilité le joueur «pro» taxé d’avoir peur de jouer en Afrique. On peut dire qu’il a réussi en un temps très court a ramené la « grinta » qui avait fui les joueurs algériens. En soi, la grande victoire est là. Le fait de voir des joueurs se lancer sans compter dans les duels et aussi la bataille du milieu ne peut que nous rendre fiers. La victoire est d’abord psychologique. Car l’Algérien, lorsqu’il se trouve dans de très bonnes conditions physiques et psychologiques, personne ne peut l’arrêter... Une occasion de « fermer leur clapet » pour toujours à tous les critiqueurs. On a trouvé celui qui va mener l’Algérie à « bon port » à la prochaine CAN où nous sommes qualifiés. Cette issue ne semble pas leur plaire. Tant pis pour eux !

Hamid Gharbi