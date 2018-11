ESS : Taousi obtient un autre sursis

Sur la sellette après deux défaites en championnat et une élimination en demi-finale de la Ligue des champions, Rachid Taoussi s'est vu accorder un autre sursis par l'ES Sétif. Mais jusqu'à quand ?

Rachid Taousi continuera sa mission sur le banc de l'Entente de Sétif. Menacé de limogeage au lendemain de la défaite de l'Aigle Noir sur son terrain face au NAHD (0-1), le technicien marocain a finalement été maintenu en poste.

Pourtant, tout plaidait pour une séparation tant le technicien a échoué dans sa mission de gagner sept points lors des trois derniers matches. Ayant déjà perdu six, Taousi ne pourra pas récolter plus de trois points, ce qui fait que techniquement il était bon pour prendre la porte.

D'autant que certains rouages du club affirment que des joueurs ne voudraient plus de lui. L'approche de la trêve hivernale serait néanmoins l'une des causes qui ont fait que Hassan Hammar a préféré éviter tout chamboulement de son staff technique à ce moment de la saison.

Rachid Taousi va devoir donc au moins terminer la phase aller. Une séparation reste fortement envisageable, notamment dans le cas où la série des mauvais résultats venait à se prolonger.

Le Marocain a assuré, de son côté qu'il assumerait ses «responsabilités jusqu'au bout. Je ne suis pas le genre de personnes qui cherchent des prétextes à tout. Je respecte ce que je fais et je respecte l'Entente. De ce fait, je suis prêt à partir à tout moment sans aucune résistance», a déclaré le technicien qui explique que son équipe souffre en ce moment d'un blocage psychologique. Taousi pense qu'un ou deux succès libéreraient ses joueurs encore «traumatisés» par l'élimination en demi-finale de la Ligue des champions.

Amar B.