Ligue 1- (15e et dernière journée) : ASAM-MCA, NAHD-MCO et JSS-OM au programme

La 15e journée du championnat de la Ligue-1 Mobilis se poursuit aujourd’hui, avec le déroulement de trois rencontres. Ainsi, l’AS Ain M’lila reçoit au stade 1er-Novembre de Batna, le MC Alger dans un match qui s’annonce assez intéressant. Les M’lilis, qui ont retrouvé le moral suite à leur précieuse victoire la semaine passée at-home, ne veulent pas en rester-là et surtout améliorer leur classement. Cependant, ce ne sera certainement pas une partie de plaisir contre des Mouloudéens avides de reprendre du poil de la bête pour revenir au premier plan. En effet, présenté comme l’un des prétendants en puissance à la course au titre, le Mouloudia n’a pas vraiment répondu jusque-là aux attentes de son grand public, laissant l’USMA prendre le large et lequel il sera difficile de rattraper au vu de l’important écart de points qui sépare les deux équipes. Les débats s’annoncent serrés et personne n’est disposé à faire de cadeau. Le MCA, qui a pris ses quartiers à Sétif deux jours durant après avoir livré son match devant le MOB pour préparer cette joute, s’est déplacé hier à Batna avec la ferme intention d’en découdre avec l’ASAM qu’il veut avoir à son tableau de chasse. Cela dit, il sait parfaitement que les poulains de Salim Menad ne l’entendront pas de cette oreille. Une grande affluence est attendue à Batna pour assister à cette rencontre. Un autre match intéressant opposera cet après-midi, le Nasr Hussein-Dey au MC Oran au stade 20-Août 1955. Au vu des forces en présence, l’on s’attend à une partie de football qui ne manquera pas de piment. Le NAHD, tout comme le Mouloudia d’Oran, tient à améliorer sa situation au classement afin de rester coller au peloton de tête, pour tenter de faire sensation cette saison et pourquoi pas décrocher au moins une place qualificative à une joute africaine la saison prochaine. Certes, sur leur terrain et devant leur public, les Sang et Or partent avec les faveurs des pronostics. Cependant, les Hamraouas disposent, eux aussi, d’atouts non négligeables qui leur permettent de croire en leurs possibilités de décrocher un résultat probant à Alger. Le

3e match au programme d’aujourd’hui aura lieu à Béchar ; la JS Saoura, aisément classée en ce moment avec une méritoire

3e place aura à cœur de faire plier une formation de l’O Médéa, qui peine depuis le début de la saison à prendre vraiment son envol. Malgré cela, l’Olympique demeure un adversaire accrocheur, à prendre très au sérieux, surtout qu’il parvient souvent à négocier à bon escient ses déplacements, quoi que sa mission soit des plus difficiles devant un onze béchari pratiquement intraitable sur son terrain où les équipes en sortent rarement indemnes.

Mohamed-Amine Azzouz