Al Merreikh (Soudan) – USM Alger : Revenir avec un bon résultat

Le leader du championnat national sera confronté, cet après midi à 18h30, au stade d’Oum Derman, à la formation d’Al Merreikh du Soudan. Une rencontre comptant pour les 1/16es de finale de la coupe Arabe des clubs.

Les poulains du coach français, Thiery Froger, qui se trouve à Khartoum depuis dimanche, veulent faire la différence dès cette première manche. Sur une bonne dynamique depuis plusieurs semaines, les camarades de Zemmamouche, qui ont acquis une grande expérience grace aux rencontres internationales, disposent de tous les moyens pour revenir avec un bon résultat. D’autant plus que le staff technique pourra compter sur l’ensemble de ses éléments, à l’exception de Sayoud souffrant d’une blessure. Les deux internationaux algériens, à savoir

Meziane et Chita ont rejoint leurs coéquipiers au Soudan, au lendemain de leur retour de Lomé, tout comme le Congolais Ibara qui a transité par Casablanca après la rencontre RD Congo-Congo, à Brazzaville, pour se rendre à Khartoum. «Nous n’avons pas fait le déplacement au Soudan pour limiter les dégâts. Nous

allons jouer pour la gagne, malgré la fatigue. Nous savons que cette rencontre, face à une équipe dont nous n’avons pratiquement aucune idée, sera difficile. Nous avons rencontré cette équipe, il y a longtemps. Elle a probablement changé à présent et compte de nouveau éléments au sein de son effectif. Al Merreikh reste néanmoins l’une des meilleures formations du pays et est connu pour être intraitable à domicile. Cela dit, nous allons nous appuyer sur l’expérience de nos joueurs et leurs talents pour gérer du mieux possible cette première manche et réaliser un résultat favorable, en vu du match retour à Alger. Nous en sommes tout à fait capables», a déclaré le portier usmiste à l’arrivée de l’équipe au Soudan. De son coté, la formation d’Al Merreikh n’est pas au mieux de sa forme. Les protégés du technicien français et ancien coach du CS Constantine, Diego Garzitto, battent de l’aile en cette fin de saison. Après avoir longtemps dominé la phase des play-off du championnat soudanais, Al Merreikh, auteur de deux défaites successives face à Al Hilal (1-2) et Merreikh El Fasher (1-0), perd sur le fil le titre. Les coéquipiers de l’attaquant malien, Traore, terminent second au classement derrière l’autre équipe de la capitale, Al Hillal. Pour cette partie, l’UAFA a désigné un trio d’arbitres saoudien. M. Torki Al-Khadir, arbitre principal, sera assisté par MM. Fahd Al-Amri et Khalaf Zaïd Echemri.

Rédha M