LFP-Discipline : Cherif Mellal, écope d'un an de suspension

La sentence est tombée ! Cherif Mellal, absent à son audition par la commission de discipline, dimanche dernier, a écopé d'un an de suspension dont six mois fermes, a annoncé, ce lundi, la LFP sur son site internet. Cherif Mellal est condamné pour "violation de l'obligation de réserve, outrage et atteinte à la dignité et à l’honneur d’un membre de la ligue", a précisé la LFP dans son communiqué.

Il faut dire que la sanction et sa durée étaient attendues compte tenu de l'ampleur de la polémique suscitée par les déclarations du président de la JSK au lendemain du report, à ce jour inexpliqué, du match USMA-JSK.

Cherif Mellal s'en était pris alors au président de la LFP, Abdelkrim Medouar, et au directeur sportif de l'USMA, Abdelhakim Serrar.

L'audition du président de la JSK a été programmée deux fois, mais le concerné a omis de se présenter à chaque fois. Ce dimanche, il expliqué avoir engagé un nouvel avocat et de ce fait, il lui fallait du temps pour étudier le dossier.

Autre affaire épineuse, celle qui oppose l'USM Annaba à certains anciens joueurs. Le LFP a déclaré s'être dessaisie du dossier qu'elle lègue, du coup, à la CRL, instance dépendante de la FAF et dont les décisions seront appliquées en vertu du règlement, a précisé le communiqué de la LFP.

"La commission de discipline a annoncé lundi qu’elle a décidé de se dessaisir de l’affaire USM Annaba - joueurs impayés en faveur d’une autre juridiction au niveau de la FAF, qui est la Commission Nationale des Résolutions des litiges (CNRL) et ce en conformité avec la circulaire de la FIFA en date du 9 mai 2018. Cette circulaire stipule que toute décision financière ou non financière, prononcée a l’encontre d’un club par un tribunal arbitral au sein de l’association concernée ou par une chambre nationale de résolution des litiges CNRL, dûment reconnus par la FIFA, doit être exécutée par l’association de l’organe qui a prononcé la décision", a expliqué la LFP.

Initialement, l'USMAn s'était vue accorder un délais de six mois pour assainir sa situation vis-à-vis de ses joueurs, mais une autre décision était tombée entre-temps obligeant le club sus-cité à payer ses dettes sous quinzaine sous peine de sanctions.

Amar B.