JM Oran-2021 : Projet de réalisation d’un centre de tri sélectif

Les travaux de réalisation d’un centre de tri sélectif des déchets au niveau du village olympique dans la commune de Bir El Djir (Est d’Oran) seront lancés prochainement, a indiqué à l’APS la directrice de l’environnement de la wilaya.

La construction de ce centre s’inscrit dans le cadre des préparatifs de la capitale de l’Ouest pour abriter les Jeux méditerranéens de 2021. Cette installation vise notamment à développer les activités de récupération et de recyclage des déchets en matière de verre, cartons, plastique et autres, a indiqué Samira Daho. Le futur centre de tri s’étend sur une superficie de 500 m2 alors que la durée de sa réalisation est fixée à quatre mois, a-t-elle précisé. Le gestionnaire du projet, à savoir la direction de l’environnement de la wilaya d’Oran, a estimé à 60 millions DA le coût global de l’opération, sauf que des réserves ont été formulées à ce propos par le wali, Mouloud Cherifi, en marge de sa visite sur les lieux en fin de semaine passée, a fait savoir la même source, contrainte de revoir à la baisse cette valeur, pour entamer les procédures administratives d'usage de l'inscription finale du projet, selon ses dires. Le projet porte sur la réalisation, entre autres, d’un micro banne 10-bacs 1100 L, d'un compacteur fixe, d'un générateur à photovoltaïque, d'une aire de stockage et d'une clôture en arbres brisés, selon la fiche technique de ladite opération. Une équipe de volontaires, issus des associations écologiques, sera mobilisée pour la collecte et le tri des déchets au niveau du village olympique, dont la réception est prévue pour le début 2020, de même que pour le nouveau stade de 40.000 places en cours de réalisation à quelques kilomètres du village, a fait savoir Mme Daho.