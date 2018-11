Grand angle : Baroud d’honneur de Staffan De Mistura

Force est de convenir que la mission de l’émissaire onusien pour la Syrie, Staffan de Mistura aura été compliquée jusqu’à la fin. Alors qu’il doit laisser, fin novembre, son poste au diplomate norvégien Geir Pedersen, il a averti lundi dernier qu'il était prêt à jeter l'éponge dans la mise sur pied d'un comité chargé de rédiger une nouvelle Constitution, si un accord n'était pas trouvé d'ici la fin décembre. «Nous sommes dans les derniers jours des tentatives de mise en place du comité constitutionnel», a déclaré Staffan de Mistura lors d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations unies consacrée à la Syrie. «Il se pourrait que nous devions conclure qu'il n'est peut-être pas possible de former un comité constitutionnel, crédible et inclusif, à ce stade», a-t-il dit par vidéoconférence depuis Genève. Ce nouvel échec qui se profile n’est pas pour surprendre. Depuis sa prise de fonction, le médiateur, Staffan de Mistura, n’aura trouvé sur sa route que des écueils que les protagonistes, ou leurs alliés, se sont ingéniés à mettre sur la voie de la recherche d’une solution politique au conflit, les mêmes écueils, ou presque, que ses prédécesseurs avaient rencontré du temps où ils ont assumé cette mission. Cette menace de jeter l’éponge reflète aussi la frustration du diplomate italo-suédois qui depuis janvier travaille sur la composition du Comité qui doit comprendre selon son plan 150 personnes : 50 choisies par le régime, 50 par l'opposition et 50 par l'ONU pour inclure dans la réflexion des représentants de la société civile et des experts. Celui-ci serait chargé de plancher sur une loi fondamentale permettant de mener à des élections, afin de tourner la page de sept années d'une guerre dévastatrice qui aura causé la plus grave crise humanitaire depuis la Seconde Guerre mondiale et détruit un des plus beaux pays de la région. Le conflit en Syrie, faut-il le rappeler, a fait plus de 360.000 morts et des millions de déplacés depuis 2011. Toutefois les Nations unies se refusent à baisser les bras et espèrent toujours pouvoir envoyer les invitations aux membres du comité d'ici la mi-décembre, et convenir d'une première réunion avant le 31 décembre, a dit l'émissaire. Un espoir puisé dans le soutien apporté à ce projet par les dirigeants de la Russie, de la Turquie, de l'Allemagne et de la France qui ont appelé à ce que le comité soit formé avant la fin de l'année et dont les émissaires de deux de ces pays se retrouveront les 28 et 29 novembre dans la capitale du Kazakhstan, Astana pour de nouveaux pourparlers.

Nadia K.