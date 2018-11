Pourparlers de paix sur le Yémen : Le dernier acte ?

Guerre d’usure, bourbier… la crise au Yémen, aggravée par l’intervention d’une coalition menée par l’Arabie saoudite, demeurera dans les annales des interventions militaires comme synonyme d’une opération ratée et un mauvais exemple de l’option tout sécuritaire.

Trois ans après l’implication des troupes de Ryadh appuyées par certains pays arabes et soutenus jusqu’à dernièrement par Washington, la situation sur le terrain n’a pas changé d’un iota. Les rebelles houthis contrôlent toujours des régions entières du territoire ainsi que la capitale Sanaa. La bataille de Hodeïda a remis, dès le départ, la nécessité d’une solution politique, devenue indiscutable devant l’ampleur du drame humanitaire.

Désormais, tous les regards restent braqués sur Stockholm où doivent se dérouler les prochains pourparlers de paix. Encouragé par de meilleures dispositions des rebelles et du gouvernement à négocier, l'émissaire de l'ONU, Martin Griffiths, est attendu à Sanaa aujourd’hui. Un déplacement censé apporter les derniers réglages en vue de créer un climat propice à la tenue de consultations de paix, après l'échec de plusieurs tentatives de mettre un terme à une guerre dévastatrice qui s'est intensifiée, a fait plus de 10.000 morts et affamé des millions de personnes, principalement des enfants.

Mais si l’espoir d’une rencontre en Suède demeure intact, faire taire les armes semble être un vœu pieux. Les derniers combats d’al Hodeïda ont touché la partie orientale de la ville où les rebelles ont déclenché des tirs d'artillerie auxquels les forces pro-gouvernementales ont riposté, tandis que l'aviation de la coalition a lancé 12 raids aériens contre les positions des insurgés, selon des responsables des forces loyalistes. Cette poussée de violence s'est produite en dépit des appels au calme et de la présentation au Conseil de sécurité de l'ONU, par la Grande-Bretagne, d'un projet de résolution demandant une trêve dans la ville et le passage, sans obstacles, de l'aide humanitaire.

Ces combats nocturnes, les plus violents depuis la désescalade du 14 novembre, ont duré quatre heures sans bouleverser les lignes sur le terrain. Finalement après sept années de conflit sanglant, il n’y a eu ni vainqueur ni vaincu… mais des drames et des images qui marqueront l’histoire de l’homme.

La «guerre oubliée», nom donné au conflit yéménite, n’a pas été si ignorée que ça. Les calculs politiques ont déteint sur tout le reste provoquant ainsi une «lassitude» qui, paradoxalement, serait salvatrice…

M. T.